Friends officiellement de retour pour un épisode inédit en 2020 ! Toutes les infos

C’est une rumeur qui circulait depuis maintenant plusieurs mois, et plus précisément depuis l’été 2019 où Jennifer Aniston, l’actrice qui incarnait Rachel Green, annonçait sur un plateau TV qu’elle serait partante et que de toute façon « tout était possible ». D’après l’actrice, le seul problème serait du côté des garçons qui ne seraient pas partants pour reprendre du service. De nouvelles rumeurs en fin d’année semblaient indiquer que le projet était toujours d’actualité. Mais c’est clairement au début du mois que tout s’est accéléré. Entre un tweet de Matthew Perry (Chandler), et les rumeurs d’une réunion sur HBO Max. Cette fois c’est officiel, la série sera de retour en mai 2020, lors du lancement de la nouvelle plateforme de streaming d’HBO, pour un seul épisode unique et inédit !

Friends – Ceux qui vont se retrouver ?

Voilà maintenant quinze ans que la série Friends est à l’arrêt, suite à son grand final après 10 saisons et pas moins de 236 épisodes. Après de nombreuses demandes, après de nombreuses rumeurs, c’est officiel. Ross, Monica, Rachel, Chandler, Phoebe et Joey vont se retrouver au cours d’un ultime épisode inédit en exclusivité sur la nouvelle plateforme HBO Max dont le lancement est prévu pour le mois de mai 2020 aux États-Unis. L’ensemble des acteurs l’ont dans un premier temps confirmé sur Instagram au même moment avec comme seule légende « Ça va se faire », avant que la chaîne HBO ne publie un communiqué de presse officiel sur le retour de Friends.

Si jusqu’à maintenant personne ne savait ce qui pouvait se préparer autour de Friends, si le casting allait se retrouver pour une émission, un documentaire, un film ou encore une nouvelle saison, nous avons désormais la réponse. Ce sera pour un seul épisode inédit qui aura pour objectif de relancer l’intérêt autour de la licence Friends, 25 ans après son lancement. Le tout, pour fêter le lancement de la plateforme HBO qui vient de débourser quelque 425 millions de dollars sur cinq ans pour les droits des 10 saisons et 260 épisodes de la série (droits détenus jusqu’à l’année dernière par Netflix). Dans un communiqué de presse officiel, HBO déclare :

Je suppose que vous pourriez appeler cela « Celui où ils se sont tous réunis ». Nous nous réunissons avec David, Jennifer, Courteney, Matt, Lisa et Matthew pour un épisode spécial HBO Max qui sera programmé avec toutes les saisons Friends. J’ai pris connaissance de Friends au tout début de son développement, puis j’ai eu l’occasion de travailler sur la série de nombreuses années plus tard et j’ai été ravi de la voir se développer avec les téléspectateurs génération après génération. Elle s’inscrit dans une époque où les amis – et le public – se réunissaient en temps réel et nous pensons que cette réunion spéciale capturera cet esprit, unissant les fans originaux et nouveaux.

Kevin Reilly – Directeur du contenu de HBO Max et président de TBS, TNT et truTV

Selon Variety et The Hollywood Reporter, chaque acteur touchera une comme de 2,5 à 3 millions de dollars pour cette unique représentation. Pour le moment, aucune date d’annoncée pour la France. Pour finir sur de bonnes nouvelles, il est important de savoir que ce sera Ben Winston, Kevin Bright, Marta Kauffman et David Crane, les deux créateurs de la série originale qui seront aux commandes de cet ultime épisode. De quoi forcément nous rassurer !