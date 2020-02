Friends : HBO Max pourrait bien réunir le casting de la série

Quoi de mieux qu’un programme hyper populaire pour remplir son catalogue ? En juillet dernier, Warner avait officialisé l’acquisition des droits de Friends. La série quittera donc Netflix pour rejoindre la plateforme HBO Max lors de son lancement prévu en mai 2020. Depuis cette annonce, de nombreuses rumeurs ont émergé sur un possible retour du casting à l’écran.

Selon Deadline, c’est très bonne voie. Un accord de principe aurait été conclu avec l’ensemble des acteurs pour un épisode spécial d’une heure, même si Warner n’a pas officialisé la nouvelle. On retrouverait donc ces artistes devenus très célèbres avec le temps : Jennifer Aniston, Matt LeBlanc, Courtney Cox, Lisa Kudrow, Matthew Perry et David Schwimmer. Ce serait aussi une formidable opération de communication pour accompagner le lancement du service de streaming.

HBO Max aura un catalogue très riche

Plus tôt cette semaine, Matthew Perry avait commencé à teaser la nouvelle auprès de ses fans sur Twitter : « Un grand nouvelle arrive », avait-il affirmé sans plus de précisions.

Big news coming… — matthew perry (@MatthewPerry) February 5, 2020

Il ne faut toutefois pas s’attendre à un épisode scénarisé mais plutôt à un série d’interviews et de rétrospectives. Pour parvenir à réunir la distribution de Friends, Warner va visiblement devoir sortir le carnet de chèques. Selon nos confrères, les acteurs pourraient toucher entre 2,5 millions et 4 millions de dollars pour ce retour.

HBO Max est un concurrent qui s’annonce comme un concurrent très sérieux pour Netflix et Disney+. Le service pourra notamment s’appuyer sur un catalogue très riche comprenant 10 000 heures de contenus. Outre Friends, on retrouvera des séries très populaires comme Game of Thrones, The Big Bang Theory, Sex and the City ou encore Pretty Little Liars.

Warner compte investir 4 milliards de dollars par an dans sa plateforme, ce qui devrait nous garantir des programmes originaux à intervalle régulier. Il faudra compter environ 15 dollars par mois pour s’abonner aux États-Unis. En ce qui concerne la France, on ignore encore la date de lancement mais cela pourrait être en 2021.