Clic de fin pour la série Silicon Valley

HBO s’apprête à tourner une autre page. Après la fin de Game of Thrones il y a quelques semaines, c’est une autre série au long cours qui s’apprête à vivre ses derniers instants : Silicon Valley. Ce programme humoristique, nous plongeait dans la vie des entrepreneurs qui cherchent à percer dans le monde des nouvelles technologies, loin des soirées de nabab, parfois décrites pour parler de la Silicon Valley.

Une dernière courte saison pour Silicon Valley

La série qui a déjà eu le droit à cinq saisons diffusées sur HBO reviendra pour une dernière occurrence en fin d’année. Une sixième saison qui sera aussi la dernière. Les fans de la comédie high-tech de Mike Judge (Idiocracy ou encore Extract) auront le droit cette fois à sept épisodes, un format plus allégé par rapport aux années précédentes. La première et la cinquième comptaient huit épisodes, les saison 3, 4 et 5 étaient quant à elles composées de dix épisodes.

L’histoire suit un groupe de programmeurs et geeks qui cherchent à percer dans la Silicon Valley. L’un d’entre eux crée un algorithme de compression qui attire l’attention de plusieurs milliardaires, avant de créer sa propre entreprise, Pied Piper. On ne vous donnera pas plus de détails afin de ne pas vous spoiler mais c’est une série qui mérite le coup d’œil avec ses épisodes de 30 minutes. L’occasion d’un regard rafraîchissant sur le monde la Silicon Valley et ses dérives.

La série, diffusée sur OCS en France, a reçu plusieurs récompenses, notamment des Emmy Awards, et les critiques sont, en général, très favorables. A noter que ce sera la troisième saison à se terminer cette année pour HBO après Game of Thrones et Veep. Vraiment la fin d’une époque.