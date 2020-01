Le Compte Nickel célèbre 1.5m de clients avec un petit changement

Le Compte Nickel n’est plus. Désormais, la banque en ligne – qui vient de dépasser les 1,5 millions de clients – simplifie son nom en « Nickel ». La démarche vient s’intégrer dans une logique d’expansion, alors que la banque s’installe en Espagne, et vise le marché italien. Pour une plus grande compréhension par tous, cette nouvelle appellation s’accompagne d’un nouveau site internet à la plateforme commune.

Sur les réseaux sociaux, la banque a souhaité fêter son nombre de clients, en récompensant celui qui leur a permis de dépasser les 1,5 million. Constant, qui s’était rendu chez un buraliste pour pouvoir créer son compte (ils sont 5 745 affiliés en France), a pu recevoir une carte bancaire personnalisée à ce dépassement clé pour la banque.

💥 1,5 MILLION ! 💥 Nous avons récemment dépassé le cap du 1,5 millionième client et c’est Constant qui est l’heureux élu ! 👉 Pour marquer le coup, nous lui avons fait une carte 100% personnalisée qu’il est venu récupérer chez son buraliste. Bravo à lui ! 👍 pic.twitter.com/2FxkFpv9Z1 — Nickel (@CompteNickel) January 21, 2020

Compte-Nickel devient la banque « Nickel »

A l’occasion de ses 1,5 million de clients dépassés, la banque en ligne a voulu mettre en œuvre sa politique de déploiement européen. Sa nouvelle adresse web est « plus courte, plus générique et plus internationale », comme l’indiquait la société cette semaine.

Il y a deux mois, la société française a tenu une conférence de presse pour en dire plus sur sa politique et ses ambitions pour les prochaines années. C’est ainsi qu’à l’horizon 2024, Nickel compte être la banque de plus de 4 millions de personnes, grâce à une présence dans 7 pays européens. Le Portugal, l’Autriche et la Belgique ont été évoqués pour être les prochains marchés couverts après l’Espagne et l’Italie.

L’Autriche, qui est l’un des pays européens les plus friands des néo-banques et banques en ligne, est un déploiement encore en question. BNP Paribas, qui détient la banque Nickel à 95 %, possède également Hello Bank!, qui se positionne aussi dans le pays.

D’autres changements à venir

Pour le moment, Nickel est encore la banque en ligne détenant le plus d’utilisateurs en France. D’ici quelques semaines ou quelques mois, N26 devrait passer au-dessus : la néo-banque a dépassé le million de clients dans l’hexagone, et possède un rythme d’acquisition bien supérieur.

Mais Nickel peut toujours compter sur son réseau de buralistes, qui vous permettent de créer un compte rapidement et à moindres frais. Le reste de la gestion se fait sur internet, et le nouveau site internet sera donc maintenant la référence. Pour autant, d’autres nouveautés pourraient arriver « dans les semaines à venir », explique la banque.

En attendant, la société met en garde ses clients : attention à la fraude. Maintenant que le compte-nickel.fr n’est plus, il faudra bien surveiller à ne pas télécharger des fichiers ou cliquer sur des liens provenant de mails aux semblants de la banque en ligne. Aussi, Nickel préfère être clair : ne communiquez jamais les codes de sécurité relatifs à votre compte, vous avez reçue.