Le configurateur de la Tesla Model 3 disponible… en Chine

Ce sera donc la Chine. Alors que les clients européens guettent l’ouverture du configurateur pour la Tesla Model 3 de pied ferme, Tesla vient d’envoyer de façon indirecte un message commercial : il se pourrait que les clients chinois soient servis en premier.

C’est un tweet du fameux Vincent, généralement très bien informé sur le sujet, qui relaie l’email reçu pas les clients chinois ayant réservé la Tesla Model 3.

Tesla Model 3 : la Chine servie avant l’Europe ?

Une information qui confirmerait nos précédentes affirmations selon lesquelles les livraisons hors Amérique du Nord débuteraient dans le cours du premier trimestre 2019. Le fait que le configurateur soit désormais accessible en Chine ne signifie d’ailleurs pas nécessairement que la Tesla Model 3 sera disponible dans cette région du monde avant l’Europe, car il peut s’agir d’une question logistique liée au nombre de commandes. D’autre part, même si le configurateur européen n’est pas encore disponible au moment où j’écris ces lignes, il le sera peut-être dans les heures qui viennent. Toutefois, aucune information n’a filtré jusqu’à présent, et nos interlocuteurs chez Tesla sont totalement muets sur le sujet.

Des tarifs à la hausse

La mauvaise nouvelle tient aux tarifs : d’après des prix indiqués par des clients sur le configurateur chinois, la Tesla Model 3 Long Range serait facturée 84 000 dollars et la version Performance 100 000 dollars contre respectivement 53 000 et 64 000 dollars aux USA ! On ignore si les options font partie de cette configuration.

Rappelons que La Tesla Model 3 vient de faire son apparition officielle en Europe, où elle est enfin visible dans une sélection de show-rooms de différents Tesla Stores, dont celui de la Madeleine à Paris. D’autres concessions suivront en Province dans les prochaines semaines. Ceux qui ont une réservation y sont accueillis en priorité afin de faire connaissance avec leur future monture et obtenir toutes les informations auprès des équipes commerciales sur place (sauf le prix et la date de disponibilité malheureusement).

L’ouverture du configurateur en ligne, qui permet de choisir très précisément son modèle et ses options et de valider définitivement sa commande, est une étape cruciale puisqu’elle permet justement de connaitre enfin les modèles qui seront disponibles, leur prix et probablement une estimation plus précise de la date de livraison.