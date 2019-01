Le configurateur Tesla Model 3 maintenant accessible au grand public

Pour celles et ceux qui avaient réservé leur Tesla Model 3 à partir de sa présentation fin mars 2016, l’attente fut longue, car il fallait patienter jusqu’à ce que Tesla ouvre la page du configurateur sur son site. Pour les clients européens, le fameux Graal a finalement fait son apparition le 5 décembre 2018, date à partir de laquelle les « réservations » ont pu être transformées en commandes fermes et définitives, avec choix du modèle et des options, et versement d’un deuxième acompte, cette fois de 2000 euros (après celui de 1000 euros payé lors de la réservation).

Mais jusqu’à ce matin, l’accès au configurateur était réservé aux seuls clients qui avaient effectué la fameuse réservation à l’avance, seuls les détenteurs d’une réservation ayant été invités à configurer leur Model 3 et à valider leur commande avant le 1er janvier pour être parmi les premiers à recevoir leur véhicule.

Les commandes du Model 3 désormais ouvertes à tous

Bonne nouvelle pour tous les autres : le configurateur Model 3 est désormais ouvert à tous en France ainsi que dans l’ensemble des marchés d’Europe à poste de conduite à gauche.

Rappelons que La Tesla Model 3 Grande Autonomie avec transmission intégrale et la Model 3 Performance seront les premières livrées en Europe, d’autres versions plus accessibles seront ensuite disponibles. La Model 3 Grande Autonomie offre une autonomie WLTP allant jusqu’à 560km et débute à 53 500 € (bonus déduit).



La Tesla Model 3 avait été dévoilée le 31 mars 2016 à San Francisco, et les premiers modèles furent livrés à une sélection de clients aux USA en juillet 2017, puis à partir de décembre 2017 en plus grande série. Le Canada a suivi mi-2018, et c’est désormais l’Europe qui va être servie. Tesla a d’ailleurs récemment indiqué que le rythme de production de la Model 3 s’était encore accéléré, avec une cadence de mille autos par jour. A ce rythme, l’ensemble des pré-commandes au niveau mondial pourrait être satisfaites d’ici fin 2019.

Le configurateur est accessible ici : https://3.tesla.com/fr_FR/ model3/design. Il est à noter que le délai de livraison annoncé est Mars, alors que les commandes effectuées en décembre dernier par les réservataires de la première heure indiquaient « Février – Mars ».