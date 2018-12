Voici les tarifs officiels de la Tesla Model 3, qui sera disponible en France début février 2019

Le configurateur était probablement la chose la plus attendue par tous ceux qui suivent de près l’arrivée de la Tesla Model 3 en France. L’attente est terminée puisque les clients ayant réservé leur voiture parmi les premiers au printemps 2016 vont commencer à recevoir l’email tant attendu leur fournissant le lien privé donnant accès au configurateur.

Rappelons que la Tesla Model 3 avait été dévoilée le 31 mars 2016 à San Francisco et que les premiers modèles furent livrés à une sélection de clients aux USA en juillet 2017, puis à partir de décembre 2017 en plus grande série. Le Canada a suivi mi-2018, et c’est désormais l’Europe qui sera servie. Tesla a d’ailleurs récemment indiqué que le rythme de production de la Model 3 s’était encore accéléré, avec une cadence de mille autos par jour. A ce rythme, l’ensemble des pré-commandes au niveau mondial pourrait être satisfaites d’ici fin 2019.

Le configurateur est donc le sésame incontournable pour les clients ayant réservé leur voiture puisqu’il va leur permettre de choisir leur version, les options et le coloris, et valider définitivement leur commande, avec une date de livraison.

Selon nos informations auprès de nos contacts chez Tesla, le configurateur sera en ligne dans la journée du 5 décembre, et le lien sera progressivement envoyé aux clients dans les heures et les jours qui viennent.

Tarifs et options de la Tesla Model 3

La Model 3 Grande autonomie avec transmission intégrale est disponible à partir de 53 500€ (bonus éco déduit) et la Model 3 Performance à partir de 64 300€ (bonus éco déduit). La Model 3 est disponible en 5 coloris. Le Noir Uni est inclus de série. Le Gris Nuit Métallisé et le Bleu Outremer Métallisé sont disponibles pour 1 600€, le Blanc Nacré Multicouches pour 2 100€ et le Rouge Multicouches pour 2 600€.

La Model 3 est livrée de série avec des Jantes Aero 18 pouces. Les Jantes Sport 19 pouces sont disponibles en option à 1 600€. Les Jantes Performance 20″ sont incluses de série avec le Pack Performance.

La Model 3 est équipée de série des mêmes équipements et capteurs du système Pilotage automatique que la Model S et le Model X. Avec l’option Système Pilotage automatique amélioré (5 300€), la Model 3 adaptera son allure aux véhicules la précédant, maintiendra son cap dans sa voie, manœuvrera dans une place de stationnement et pourra gérer automatiquement le parking dans une place étroite.