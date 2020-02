PAX East 2020 : PlayStation annule sa venue (pour cause de coronavirus)

PlayStation annule sa venue à la PAX East 2020

Alors que le Mobile World Congress de Barcelone a récemment été annulé, et que diverses entreprises, comme Apple ou encore Nintendo, font face à d’importants soucis de production en Chine, le coronavirus (ou COVID-19) vient aujourd’hui de faire une nouvelle « victime« . En effet, Sony vient d’annoncer son retrait de la future PAX East 2020, qui se déroulera dans quelques jours du côté de Boston (aux Etats-Unis donc).

Sur son blog officiel, Sony indique : « Aujourd’hui, Sony Interactive Entertainment a décidé d’annuler sa participation à la PAX East de cette année à Boston en raison des préoccupations croissantes liées au COVID-19. Nous estimons que c’est l’option la plus sûre, car la situation change quotidiennement. Nous sommes déçus d’annuler notre participation à cet événement, mais la santé et la sécurité de notre personnel est notre plus grande préoccupation. »

Une vraie déception pour les fans, qui ne pourrront donc pas profiter sur place de certains titres jouables comme Predator: Hunting Grounds ou encore Iron Man VR. Evidemment, les fans de Naughty Dog auront eux aussi de quoi se morfondre, puisque Sony avait prévu de proposer une version jouable du très attendu The Last of Us Part 2. Du côté du studio américain, si on est triste de manquer la PAX East 2020, on promet aux fans de dévoiler de nouveaux éléments du jeu avant sa sortie le 29 mai prochain.

Comme toujours, si certains comprennent parfaitement la décision de Sony, d’autres avancent d’autres hypothèses pour expliquer cette annulation. Ainsi, selon certains (toujours les mêmes finalement…), Sony n’aurait « rien à montrer« , quand d’autres estiment que les jeux en question ne sont « pas prêts« , et qu’il n’est donc pas dans l’intérêt de les montrer publiquement.

Rappelons que du côté de chez Sony, on prépare actuellement la présentation de la future PS5, et que l’on va très bientôt fermer définitivement les forums officiels PlayStation, pour privilégier une nouvelle manière de communiquer.