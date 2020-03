Le coronavirus va-t-il décaler le lancement de films Marvel ?

C’est la question que se posent beaucoup de cinéphiles. Avec la propagation de l’épidémie de coronavirus à travers le monde, le monde high-tech a déjà été fortement touché et celui de la culture n’est pas épargné. Première victime de taille du côté du box-office, le prochain James Bond, dont la sortie est repoussée de plusieurs mois. Qu’en est-il des films Marvel ? C’est Black Widow qui est le prochain sur la liste. On pourrait penser que tant pour des raisons sanitaires qu’économiques, le choix serait déjà tombé. Mais, selon les informations du site Deadline, Disney et Marvel Studios ne bougent pas d’un iota. Pour rappel, il doit sortir le 29 avril en France. Certes, c’est encore loin, mais l’anticipation ne serait pas forcément un luxe. Qu’est-ce qui peut donc bloquer chez Marvel et Disney ?

Marvel et le problème du calendrier

Premier élément à prendre en compte, il y a une différence sérieuse entre No Time To Die et Black Widow. Dans un cas, on parle d’un film événement, attendu depuis 5 ans et la sortie de Spectre en 2015. De l’autre, du 24e opus d’une saga entamée depuis plus de 10 ans. La dimension événementielle n’est pas vraiment la même.

Mais le vrai problème pour Marvel et Disney réside sans aucun doute du côté du calendrier. En décalant le film de quelques mois, ce n’est pas seulement la sortie en elle-même qui change. C’est tout le reste du Marvel Cinematic Universe qui pourrait être impacté. Imaginons qu’il soit déplacé à novembre 2020, quand sortira Eternals normalement. Deux films Marvel en quelques semaines ? Inenvisageable. A fortiori dans un calendrier déjà très chargé en super-héros. Cela veut donc dire repousser Eternals. Qui repoussera alors Shang-Chi, dont la sortie est prévue pour le Nouvel An chinois en 2021. Perdre ce créneau serait dommageable. Si on y ajoute les séries Disney+, liées aux films, c’est la chronologie complète qui est en danger.

En préparant trop l’avenir, Marvel s’est aussi bloqué dans un calendrier sans doute trop figé. Mais, si la situation autour du coronavirus empire, Marvel pourrait bien ne pas avoir le choix.