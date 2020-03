Le coronavirus contraint Google à annuler sa conférence I/O 2020…

La conférence Google I/O également victime du coronavirus…

Il y a quelques semaines, le coronavirus était à l’origine de l’annulation du Mobile World Congress de Barcelone. Récemment, c’est la Game Developer Conference qui a elle aussi été annulée, après que de nombreux géants de l’industrie vidéoludique (PlayStation, Oculus…) aient exprimé leur volonté de ne pas se rendre sur place. Il y a quelques jours, c’est Facebook qui a officiellement annulé sa conférence F8, prévue dans quelques semaines…

Aujourd’hui, c’est au tour de Google de prendre ses responsabilités, et d’annoncer l’annulation de sa conférence I/O 2020, prévue les 12, 13 et 14 mai prochains. « En raison des inquiétudes suscitées par le coronavirus (COVID-19) et conformément aux recommandations du CDC, de l’OMS et d’autres autorités sanitaires, nous avons décidé d’annuler l’événement physique Google I/O au Shoreline Amphitheatre. »

Rappelons que Google profite en général de son évènement I/O pour présenter les dernières nouveautés concernant Android, mais également les nouveaux terminaux à venir, sans oublier certaines évolutions logicielles. Le géant américain cherche désormais « d’autres moyens de faire évoluer les Google I/O, pour mieux se connecter avec la communauté de développeurs et continuer à la développer« . A noter que les participants seront intégralement remboursés.

Les jours sont comptés (aussi) pour l’E3 2020 ?

Evidemment, on imagine que cette nouvelle annulation ne sera pas la dernière, et que le coronavirus risque de chambouler encore de nombreuses manifestations publiques. Si les amateurs d’automobiles ont été contraint d’annuler leur voyage à Genève il y a quelques jours, il se pourrait que les amoureux de jeux vidéo aient eux aussi à reconsidérer leur voyage à Los Angeles en juin prochain…

En effet, même si les organisateurs martèlent que l’E3 2020 aura bien lieu, on voit très (très) mal comment cet évènement, qui réunit des dizaines de milliers de personnes venues des quatre coins de la planète, pourra avoir lieu… Ce n’est sans doute plus qu’une question de jours, voire (au mieux) de semaines…