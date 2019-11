Le créateur de Death Stranding tease déjà son prochain jeu… d’horreur ?

Malgré qu’il soit déconseillé aux moins de 18 ans selon le registre de classification PEGI, et que Death Stranding propose un univers sombre et très spécial, il n’est pas considéré comme un survival-horror. Cependant, Hideo Kojima, son créateur adore le thème de l’horreur. Tous les gamers se souviennent du projet « Silent Hills P.T » avec Konami qui fut annulé juste avant le départ de Kojima pour fonder son propre studio et développer Death Stranding.

Il se pourrait bien que l’après-Death Stranding soit déjà en approche ou dans la tête du fondateur de Kojima Productions. Du moins, si l’on en croit son récent tweet.

P.T. était le nom de la démo du prochain Silent Hill qui était en développement du côté de chez Konami. Cette démo fut un énorme succès sur le PlayStation Store et le Xbox Store. À l’époque, personne ne savait que derrière ce nouvel opus qui promettait de révolutionner la série et le genre du survival-horror, se cachait un certain Hideo Kojima. Et pourtant, c’était bien le cas.

Malheureusement, suite aux différends entre Konami et Kojima, le projet fut annulé au moment du départ de ce dernier.

Maintenant qu’il est indépendant et à la tête de son propre studio (Kojima Productions), Hideo va-t-il enfin lancer son jeu d’horreur que tout le monde attend ? Selon un récent tweet, nous sommes en droit de nous poser des questions.

As to make the scariest horror game, I’ll watch the scary movies in order to awaken my horror soul. THE EYE is the Thai horror movie I rent when making PT but was too scary to finish watching. The package is scary so I rented the disc only. Will I be able to finish watching? pic.twitter.com/BVwPruUAvt

— HIDEO_KOJIMA (@HIDEO_KOJIMA_EN) November 22, 2019