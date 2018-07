Le créateur de la Casa de Papel aux commandes de nouveaux projets pour Netflix

Alex Pina, le créateur de la Casa de Papel vient de signer un accord exclusif avec Netflix.

D’inconnu à star mondiale

Difficile quand on parle d’Alex Pina, le créateur de la Casa de Papel de ne pas penser à un autre créateur génial qui est en train d’exploser. Jordan Peele, à l’origine du génial Get Out qui croule désormais sous les offres. Alex Pina vient lui de se voir ouvrir en grand les portes du génial Netflix. Le service de streaming vidéo vient d’annoncer dans un communiqué avoir obtenu ses services exclusifs. Alex Pina va donc désormais créer de nouvelles séries. Mais, celles-ci arriveront directement sur Netflix sans passer par une chaîne espagnole.

C’est bien sûr avec la Casa de Papel qu’il a accédé à la gloire. La série était initialement diffusée sur Antena 3 en Espagne. Après le rachat des droits de diffusion en décembre 2017, la série est devenue un véritable phénomène international. Face à ce succès, Netflix a déjà commandé une saison 3 prévue pour 2019. Alex Pina se chargera d’en « lancer la production ». Mais, Netflix compte bien tirer tout ce qui est possible de sa poule aux œufs d’or.

Déjà une série sur les rails

Mais, le communiqué de Netflix permet aussi d’apprendre que le réalisateur Alex Pina travaille déjà une nouvelle série. Baptisée « Sky Rojo », son tournage va commencer en 2019. Elle est définie comme « un drame d’action au féminin ».

Une des inconnues pour la prochaine saison de la Casa de Papel réside dans le lieu de tournage. Netflix avait un temps pensé à réaliser une adaptation pour le marché américain. Mais, l’idée retenue semble plutôt être de s’y faire dérouler au moins une partie de l’intrigue.

Et si vous avez envie de jeter un oeil sur les autres productions d’Alex Pina, Numerama rappele qu’il a déjà créé : Derrière les barreaux (2015), El Barco (2011-2013) et Los hombres de Paco (2005-2010). De quoi vous occuper en attendant la prochaine saison de la Casa de Papel.