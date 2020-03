Comment activer le dark mode sur Whatsapp ?

Depuis l’année dernière, après l’adoption du dark mode par iOS et par Android, celui-ci est devenu un must-have pour toutes les applications mobiles. Mais jusqu’à présent, l’une des applications les plus utilisées dans le monde, WhatsApp, ne bénéficiait pas de cette fonctionnalité.

La bonne nouvelle, c’est qu’aujourd’hui, le mode sombre débarque enfin sur WhatsApp sur les versions Android et iOS de l’app de messagerie. « Le mode sombre sur WhatsApp offre un nouveau look à votre expérience d’utilisation habituelle. Il est conçu pour réduire la fatigue oculaire dans les environnements à faible luminosité. Et nous espérons qu’il aidera à éviter ces moments inconfortables quand votre téléphone illumine la pièce trop brillamment », écrit WhatsApp dans son annonce.

Lorsque le mode sombre est activé, l’application affiche un fond avec des couleurs sombres au lieu des fonds clairs traditionnels. Ce mode d’affichage permet de réduire la fatigue des yeux, en particulier lorsqu’on utilise un smartphone la nuit.

Sur WhatsApp, le monde sombre s’activera lorsque celui-ci est activé sur les systèmes d’exploitation Android 10 ou iOS 13 (sur iOS 13, allez dans les réglages de votre iPhone > Luminosité et affichage > sombre).

Sur les smartphones qui tournent sous Android 9 ou une version plus ancienne, il faudra, en revanche, activer manuellement le ce mode, en allant dans les paramètres de WhatsApp > Discussions > Thème > et en sélectionnant « Sombre ».

Le mode sombre sur WhatsApp pourrait également prolonger l’autonomie de votre smartphone

Si le mode sombre a longtemps été utilisé pour réduire la fatigue des yeux, celui-ci peut également réduire la consommation d’énergie par l’écran, et donc prolonger l’autonomie d’un smartphone.

Lors d’une présentation à l’Android Dev Summit de 2018, Google a confirmé cela. En particulier, l’affichage de fonds sombres sur un smartphone équipé d’un écran OLED permet d’avoir une économie d’énergie significative.

Et si le dark mode sur WhatsApp pourrait avoir un impact significatif, c’est parce qu’il s’agit de l’une des apps les plus utilisées dans le monde. D’après les données d’App Annie, il s’agit de la troisième app mobile la plus téléchargée durant ces 10 dernières années.

Sinon, pour rappel, Messenger a déjà un dark mode. Et quant à l’application Facebook, celle-ci devrait aussi prochainement adopter ce mode d’affichage. La fonctionnalité a déjà été officialisée et on sait qu’actuellement, Facebook est toujours en train de tester le dark mode sur son réseau social.