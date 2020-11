One more thing : tout ce qu’Apple devrait présenter le 10 novembre

2020 est une année riche en nouveautés pour les fans d’Apple. Après avoir lancé l’iPad Pro et l’iPhone SE 2020 au premier semestre, Apple a dévoilé deux autres iPad ainsi que deux montres connectées au mois de septembre. Puis, en octobre, la firme de Cupertino a levé le voile sur les iPhone 12, ses premiers smartphones 5G.

Mais ce n’est pas fini. Le 10 novembre, la firme fera encore une autre présentation, probablement pour dévoiler ses premiers Mac utilisant des processeurs Apple Silicon à la place des processeurs Intel. Pour rappel, cette transition a été annoncée par la firme de Cupertino lors de sa conférence virtuelle WWDC au mois de juin.

En substance, Apple va équiper ses ordinateurs de processeurs Apple Silicon qu’il a conçus en se basant sur les technologies d’Arm. Cela permet à la firme de proposer un nouveau type d’ordinateurs qui est plus performant, mais aussi plus économe en énergie. D’autre part, grâce aux Apple Silicon, les Mac et les iPhone ont désormais une architecture commune.

Quels modèles Apple va-t-il présenter ?

En attendant la présentation du 10 novembre, des rumeurs circulent déjà au sujet des nouveaux Mac qu’Apple va présenter. Par exemple, d’après un article de Bloomberg, Apple devrait présenter deux nouveaux MacBook Pro de 13 pouces et de 16 pouces, ainsi qu’un nouveau MacBook Air de 13 pouces.

Les deux ordinateurs de 13 pouces seraient assemblés par Foxconn, tandis que le MacBook Pro de 16 pouces serait produit par Quanta Computer. Sinon, Bloomberg indique également que le premier processeur Apple Silicon pour les MacBook sera basé sur le processeur A14 Bionic de l’iPhone 12. Ces ordinateurs seraient également équipés de cartes graphiques et de processeurs dédiés à l’apprentissage machine qui sont conçus par Apple.

On notera qu’Apple a déjà indiqué que ses premiers Mac équipés de processeurs Apple Silicon sortiront cette année. Mais la firme a aussi indiqué que la transition se fera progressivement, suggérant que des ordinateurs avec processeurs Intel devraient encore sortir.

Ce n’est probablement pas tout

S’il est certain qu’Apple lancera ses nouveaux MacBook lors de l’événement du 10 novembre, on peut également supposer que la firme profitera de cette occasion pour dévoiler d’autres produits : l’AirTag et le casque Apple Studio.

Cela fait en effet plusieurs mois que ces deux produits sont évoqués par les rumeurs. Cependant, ceux-ci n’ont pas été mentionnés durant les deux keynotes des mois de septembre et d’octobre. De ce fait, on s’attend à ce qu’Apple présente enfin ces produits ce mois de novembre.

L’AirTag est un localisateur d’objets similaire aux produits Tile que l’on pourra attacher aux sacs, aux portefeuilles, etc. Si l’objet est perdu, le localisateur pourra aider son propriétaire à retrouver celui-ci. Quant à l’AirPod Studio, il s’agirait d’un casque audio haut de gamme.

Sinon, certains médias suggèrent aussi qu’Apple pourrait profiter de l’événement de ce mois de novembre pour présenter quelques accessoires utilisant la technologie MagSafe pour l’iPhone 12.