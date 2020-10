Ça se précise pour les AirPods 3 et le successeur des AirPods Pro

Maintenant que les iPhone 12 sont officiels, les médias se tournent vers les autres produits qu’Apple va lancer dans les prochains mois. Et visiblement, parmi ceux-ci, il y aura de nouveaux écouteurs.

D’après un article publié par Bloomberg, qui cite des sources proches du dossier, Apple envisagerait de lancer deux nouvelles paires d’écouteurs sans fil au premier semestre 2021. Il s’agirait d’une troisième génération d’AirPods, et d’un successeur des AirPods Pro.

Quelles sont les possibles améliorations ?

Par apport à la génération précédente, les AirPods 3 auraient un design différent, plus proche de celui des AirPods Pro. La firme de Cupertino devrait également améliorer l’autonomie. Cependant, les AirPods 3 n’auraient pas de fonctionnalités de réduction de bruit, qui sont réservées aux AirPods Pro.

En ce qui concerne la seconde génération d’AirPods Pro, Apple pourrait proposer un design plus compact avec des formes qui épousent mieux les oreilles de l’utilisateur. Sinon, Apple concevrait également une nouvelle puce pour propulser ces nouveaux écouteurs sans fil.

Des ventes qui pourraient être dopées par l’absence d’écouteurs dans le coffret de l’iPhone 12

À partir de cette année, Apple n’inclut plus de chargeur ni d’écouteurs (sauf en France) dans les coffrets de ses iPhone. Apple indique qu’il s’agit d’un geste pour la planète, en réduisant la quantité de déchets électroniques générés par ses produits. Cependant, l’absence d’écouteurs avec les iPhone 12 va également doper les ventes d’écouteurs (sans fil ou filaires) de la firme de Cupertino.

Or, même avant le lancement des iPhone 12, les AirPods faisaient déjà partie des produits les plus populaires d’Apple. Chaque année, le volume des ventes ne cesse d’augmenter. Et cette tendance devrait être accélérée par le lancement de l’iPhone 12.

Cependant, petit à petit, des concurrents d’Apple arrivent sur le marché. En effet, de plus en plus de constructeurs chinois, comme Xiaomi, Oppo, OnePlus ou Realme, lancent leurs concurrents des AirPods. Et certains modèles sont plus abordables.

Une nouvelle enceinte connectée pourrait également être lancée en 2021

Lors du keynote de présentation de l’iPhone 12, Apple a aussi levé le voile sur une nouvelle enceinte connectée, l’HomePod mini. Il s’agit d’un produit qui est compact et qui coûte aussi moins cher que l’HomePod.

En France, l’HomePod mini coûte 99 euros alors que l’HomePod coûte 329 euros. Et d’après l’article de Bloomberg, la troisième enceinte connectée qu’Apple lancerait l’année prochaine pourrait se positionner entre ces deux modèles.

Mais bien entendu, pour le moment, il ne s’agit que d’informations non officielles. De ce fait, il faut encore rester prudent.

Sinon, pour rappel, les médias évoquent aussi le développement d’un casque audio sans fil par Apple, dont le nom serait AirPod Studio. On s’attendait d’ailleurs à ce que ce produit soit présent en même temps que l’iPhone 12. Mais finalement, ce casque n’a pas été mentionné durant l’événement.

Il est toujours possible qu’Apple dévoile les AirPod Studio, mais également les AirTag durant un autre événement avant la fin de l’année.