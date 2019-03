Le drone MetaFly utilise des ailes pour voler comme un oiseau

MetaFly est un drone sans rotor. Cet objet utilise des ailes pour reproduire le vol d’un oiseau. Le résultat est assez bluffant et il est très maniable, même en intérieur.

MetaFly : un drone créé pour le plaisir de voler

Les drones utilisent des rotors inspirés de ceux d’hélicoptères pour voler. Ce n’est pourtant pas l’unique manière de voler. Si l’on observe les animaux volants que la nature a créés, aucun n’utilise de rotor mais leur vol est réalisé grâce à des ailes. C’est justement en s’inspirant du vol d’insectes et d’oiseaux que l’ingénieur aéronautique français, Edwin Van Ruymbeke, a mis au point ce drone insolite.

MetaFly est un drone d’une envergure de 29 cm, notamment pour ses ailes inspirées de la nature. Notez que ce drone est conçu pour le pur plaisir de voler. Pas de caméra embarquée, pas même la possibilité d’en fixer une. L’engin est très léger et le poids d’une caméra ne serait pas supportable. De toutes façons, du fait de son mode de déplacement, les images seraient d’une très mauvaise qualité car n’offrant pas la stabilité d’un drone à rotor.

Comme vous pouvez le voir dans la vidéo ci-dessus, le drone MetaFly est très maniable. Il peut aussi bien être utilisé dans des espaces restreints comme par exemple en intérieur. La conception des ailes et du corps du drone lui permet d’absorber des chocs et des chutes sans problème ni casse. Avec son poids plume de 10 g, l’appareil dispose d’une autonomie de 8 minutes et peut atteindre jusqu’à 18 km/h. Le drone est livré avec sa télécommande d’une portée de 100 mètres.

Le drone MetaFly sera disponible en septembre

Le créateur du drone MetaFly est passé par une campagne de financement KickStarter et celle-ci a été un véritable succès. Alors qu’Edwin Van Ruymbeke espérait récolter 30.000 euros pour financer la production de son drone, la campagne a reçu plus de 316.000 euros en quelques jours à peine. Vous pouvez précommander un drone MetaFly sur la page Kickstarter de l’ingénieur. Il faut compter 69 euros pour ce drone. Les premières livraisons sont prévues en septembre.

Fait curieux, le grand-père et le père d’Edwin ont travaillé ensemble à la création de l’oiseau volant mécanique original vendu sous le nom de Tim Bird en 1969. C’est sans doute ce qui a probablement incité Edwin à poursuivre ses études en génie aéronautique et en biomimétique.

