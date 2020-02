Le FBI tire la sonnette d’alarme contre les escroqueries à l’emploi sur Internet

C’est une escroquerie très ancienne dont la facilité d’exécution est démultipliée par les nouvelles technologies. Le FBI vient de publier une note à l’intention du public américain pour alerter sur les dangers des arnaques à l’emploi sur Internet.

Il y aurait en effet urgence à agir car les scams de ce type se seraient multipliés aux États-Unis l’an passé. Pire, le montant moyen de l’argent dérobé aux victimes s’élève désormais à 3000 dollars, de quoi sérieusement alerter les services de la police fédérale.

Le mode opératoire s’avère redoutablement efficace. Un internaute répond à une annonce d’emploi sur un site d’entreprise fabriqué de toutes pièces par les escrocs. Il arrive aussi que ces derniers déposent leurs offres sur des sites d’emploi légitimes, ce qui démultiplie les risques.

Tenter de repérer les signes avant-coureur

On propose alors aux victimes un faux entretien d’embauche, généralement par téléconférence. Une proposition d’emploi est ensuite faite, le plus souvent à domicile et c’est là que le piège se referme. Il est en effet demandé à l’internaute de fournir des informations sensibles afin de poursuivre la procédure : copie du permis de conduire, numéro de sécurité sociale et… des informations sur sa carte de crédit.

Les cybercriminels utilisent ensuite ces données personnelles pour détourner de l’argent, ouvrir de nouveaux comptes en banque, voire détourner l’identité de la personne usurpée pour obtenir de faux papiers d’identité.

Face à ces risques, le FBI adresse de précieux conseils aux internautes. Tout d’abord, il faut évidemment se méfier lorsqu’il vous est demandé de l’argent ou des informations bancaires sensibles non-nécessaires à la constitution d’un dossier. Il peut aussi être opportun de vérifier l’identité des recruteurs et de l’entreprise elle-même. On peut ainsi repérer lorsqu’un site est une imitation plus ou moins grossière de celui d’une vraie compagnie.

Il faut donc être attentif à tous les signes avant-coureur d’une arnaque. Cela n’est pas forcément évident et ces escroqueries réussissent parfois car les personnes visées sont tellement désireuses de retrouver un emploi que leur niveau d’attention est réduit.