Le filtre de lumière bleue de votre smartphone finalement plus nocif que sans filtre ?

Encore une histoire de remède pire que le mal qu’il est censé soigner ? Ce serait ballot. Selon une étude menée par l’Université de Manchester, utiliser Night Light sur Android ou Night Shift sur iOS pour rendre votre affichage plus « jaune » serait pire que de le laisser en mode « bleu » sans filtre.

Il s’avèrerait en effet que les fonctions des smartphones qui teintent l’écran pour réduire la lumière bleue et aider les utilisateurs à s’endormir ne les aident pas vraiment à s’endormir. Initialement, le raisonnement derrière le changement de couleur de l’écran était fondé sur quelques principes plutôt sains. L’œil humain contient une protéine appelée mélanopsine, qui réagit à l’intensité de la lumière. En d’autres termes, l’œil réagit à la lumière d’une longueur d’onde plus courte – perçue comme bleue – et stimule théoriquement le cerveau pour qu’il sache qu’il fait jour et non qu’il est l’heure de dormir. Ainsi, les options du mode nuit des smartphones ajustent la couleur de l’écran pour réduire la lumière bleue et empêcher les yeux de dire au cerveau qu’il fait encore jour.

Cependant, l’Université de Manchester suggère que dans la réalité cela ne se passe pas exactement comme cela. Dans un article de blog sur l’étude, l’université a noté que les avantages marginaux de teinter l’écran de votre téléphone pour le rendre plus jaune sont compensés par la capacité de vos yeux à détecter la couleur.

Nos yeux réagiraient plus à la lumière jaune qu’à la lumière bleue

Dans des recherches menées sur des souris (qui utilisent fréquemment leur smartphone), l’université a découvert que les cônes de couleur dans l’œil peuvent être plus sensibles à la lumière jaune que la réponse de la mélanopsine à la lumière bleue. En d’autres termes, l’utilisation de votre téléphone en mode nuit peut en fait augmenter les stimuli de vos yeux en disant à votre cerveau qu’il n’est pas l’heure de dormir.

Il faut cependant prendre les résultats de cette étude avec certaines réserves. Tout d’abord, celle-ci a été menée sur des souris, pas sur des personnes. Deuxièmement, l’université n’a pas mené l’étude sur le plan microbiologique, mais plutôt sur le plan de l’observation et elle a tiré des conclusions sur la base de rongeurs exposés à différentes couleurs de lumière à des luminosités identiques. En fin de compte, si vous voulez mieux dormir, il y a une méthode assez simple : éteignez votre téléphone la nuit. Vous pouvez ajuster les couleurs et la luminosité de votre écran autant que vous le souhaitez, mais vous ne vous endormirez pas avec votre téléphone.

Si vous utilisez actuellement le mode nuit sur votre téléphone, il est assez facile de l’éteindre. Sous iOS, accédez à Réglages > Luminosité et affichage > Night Shift. Sur Android, accédez à Paramètres > Affichage > Veilleuse. Certains téléphones Android utiliseront un nom différent pour cette fonction – Samsung, par exemple, l’appelle le « filtre de lumière bleue » – mais quel que soit son nom, le réglage doit être accessible dans le menu Affichage.

Rappelons quand même que cette fonctionnalité n’a pas été mise en place à la légère, et qu’elle est également le fruit de recherches avancées et sérieuses. Chez Apple par exemple, elle a été développée par l’équipe de Roy J.E.M Raymann, un scientifique spécialiste du sommeil, qui depuis a quitté la société pour rejoindre SleepScore Labs, une société spécialisée dans ce domaine, au poste de Vice President de la Science du Sommeil et des Affaires Scientifiques. Il n’a pas réagi publiquement pour le moment.