Le français Qobuz lève 10 millions d’euros pour proposer une alternative solide à Spotify

Cette semaine, le français Qobuz a indiqué qu’il avait réalisé une nouvelle levée de fonds de 10 millions d’euros. Dans un billet, la jeune pousse annonce que ce montant servira à la fois à continuer à se développer à l’international et à booster son offre.

La levée de fonds a été réalisée auprès de ses investisseurs historiques, dont Nabuboto et le Groupe Québecor. Elle avait déjà récolté 12 millions d’euros durant l’été 2019 à l’occasion d’une augmentation de capital.

Qobuz, une offre haut de gamme destinée aux mélomanes

On le rappelle, le service Qobuz est présent dans 12 pays après un lancement en France en 2007. On compte des pays européens, mais également les États-Unis depuis 2019. La startup affiche une croissance de plus de 45% lors de son dernier exercice fiscal.

Denis Thébaud, Président Directeur Général de Qobuz s’est félicité de cette levée de fonds : « Nous sommes très fiers de cette nouvelle levée de fonds auprès de nos actionnaires historiques, qui témoigne de leur confiance dans notre modèle. Cette fin d’année s’annonce riche de projets exaltants pour Qobuz […] Nous sommes prêts à accélérer notre présence internationale pour proposer une offre unique à celles et ceux qui ne transigent pas avec la qualité musicale ».

Il s’est également réjoui de l’arrivée de Georges Fornay et Céline Gallon, qui sont désormais respectivement Directeur Général Délégué et Chief Customer Officer. Cette nouvelle équipe sera aussi étoffée par de nouveaux recrutements majeurs d’ici la fin de l’année, indique la startup française.

Contrairement aux leaders du marché du streaming musical, particulièrement Spotify, Apple Music et Amazon Music, Qobuz mise sur une offre qualitative et haut de gamme, mais aussi sur la présence de contenus originaux. Début 2019, il comptait plus de 100 000 abonnés.

Son prix est de 19,99 euros par mois pour l’offre de base qui comprend le streaming en qualité CD (FLAC 16-Bit et 44,1 kHz). Depuis peu, le service propose une autre offre à 29,99 euros par mois pour une offre streaming en qualité Hi-Res (FLAC 24-Bit et jusqu’à 192 kHz). Il n’affiche pas d’offre familiale, contrairement à la majorité des plateformes de streaming.

En comparaison, Amazon Music revient à 9,99 euros par mois ou 14,99 euros pour la version famille. Ses concurrents proposent des tarifs similaires.