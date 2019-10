Le français Salto investit trois fois plus que prévu pour concurrencer Netflix et les autres

Alors que les lancements des services de streaming de Disney+ et Apple TV+ sont imminents, les trois groupes à l’origine du projet Salto prévoient vraisemblablement d’investir un montant beaucoup plus conséquent que prévu dans la plateforme française. Pour rappel, l’objectif de ce futur service qui rassemble les français France Télévisions, M6 et TF1 est de tenter de lutter contre l’américain Netflix ainsi que les nouveaux acteurs qui se préparent à débarquer sur le marché.

Salto revoit ses ambitions à la hausse

En ce sens, La Lettre A révèle que France Télévisions, M6 et TF1 devraient injecter plus de 135 millions d’euros dans la plateforme de streaming Salto, là où un investissement de 45 millions était prévu à la base. Ce montant sera étalé sur trois ans et dédié aux acquisitions de programmes, mais pas seulement. En effet, il servira aussi à couvrir les dépenses liées à la location de bureau, au marketing et autres.

D’autre part, 250 millions d’euros seront consacrés aux contenus audiovisuels sur trois ans. Salto prévoit de se servir des contenus originaux développés par les groupes France Télévisions, M6 et TF1, mais indique qu’il y aura également « beaucoup » de contenus originaux sur le service de streaming.

Rappelons que le service Salto est prévu pour l’année 2020, là où il devrait proposer deux offres allant de 2 à 7 euros par mois. D’autre part, il est intéressant de noter que le français ne joue définitivement pas dans la même cour que Netflix, puisque le leader du marché a investi pas moins de 8 milliards de dollars dans le contenu original en 2018, ce qui laisse évidemment peu de place à un petit concurrent comme le français Salto.

Néanmoins, le positionnement et les tarifs de ce dernier laissent à penser qu’il a conscience de la difficulté d’un marché qui commence à être de plus en plus saturé. Reste à savoir comment Salto se positionnera vis-à-vis des contenus originaux, point clef pour les services de streaming qui espère prendre quelques utilisateurs à Netflix.