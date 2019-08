Salto approuvé par l’Autorité de la concurrence, une sortie en 2020 ?

Il y a maintenant deux mois, le projet Salto a été soumis à l’Autorité de la concurrence afin que celle-ci étudie celui-ci et se prononce sur son sort.

C’est désormais chose faite, si bien que cette dernière a accepté le lancement de l’initiative évoquée par France TV, M6 et TF1 il y a un an maintenant.

Salto, le projet de plateforme vidéo par abonnement porté par France TV, TF1 & M6 pour contrer les géants comme Netflix, a reçu un feu vert "sous conditions" de l'Autorité de la concurrence, annonce cette dernière. Le lancement de l'offre est prévu au 1er trimestre 2020 #AFP pic.twitter.com/xYF30uVOGQ — Agence France-Presse (@afpfr) August 12, 2019

Salto disponible pour le printemps 2020 ?

Dans les faits, cela signifie que la plateforme de streaming Salto a reçu le feu vert de l’autorité de la concurrence, qui mentionne tout de même certaines « conditions ». Ces fameuses conditions désignent plusieurs engagements, dont le fait de devoir se cordonner pour faire l’acquisition des droits de certains contenus ou de « limiter les possibilités de promotion croisée entre leurs chaînes et la plateforme Salto », explique l’entité française.

Pour rappel, c’est la première fois que deux groupes privés et un groupe public -français- s’allient de la sorte autour d’un projet de plateforme de streaming. Lors de l’annonce du projet Salto, France TV, M6 et TF1 avaient fait part de leur volonté de lutter contre les entreprises américaines proposant un service de streaming venant impacter la télévision en France. Dans le communiqué, les trois groupes réaffirment leur volonté de mettre en commun « leurs forces et propos[er] une réponse locale ambitieuse aux nouvelles attentes du public, tout en renforçant davantage encore leur participation active à la création française et européenne ».

De la même façon, ces derniers font état d’une « avancée majeure pour le secteur audiovisuel français, qui fait face à la concurrence frontale des plateformes internationales ». Et effectivement, Salto va devoir se battre pour espérer se faire une place conséquente en France. Si Netflix est souvent évoqué comme étant le poids lourd du secteur du streaming, Apple et Disney ont également présenté leur projet respectif et leur arrivée en France est prévue avant le printemps 2020, date de sortie présumée de la plateforme française.

Pour rappel, la plateforme de streaming Salto devrait proposer un panel d’une « variété sans égal : information (JT, magazines, événements spéciaux), sports, divertissements, fictions françaises, série US, documentaires et cinéma ».