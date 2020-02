Le Galaxy Home Mini et le Galaxy Z Flip édition Thom Browne viennent de fuiter

À ce rythme, la conférence Unpacked de Samsung, ce 11 février, durant laquelle le géant coréen devrait présenter le Galaxy S20 et ses variantes, ainsi que le Galaxy Z Flip, ne sera plus qu’une formalité.

Depuis plusieurs semaines, les médias ne cessent de relayer des fuites et des rumeurs concernant le prochain smartphone pliable du géant coréen.

Et ce weekend, lors de la diffusion de la cérémonie des Oscars, Samsung a même dévoilé le design du Z Flip dans une vidéo publicitaire, afin de faire le teasing de sa conférence.

Par ailleurs, 24 heures avant cette conférence, une nouvelle fuite a été postée par le compte Twitter WalkingCat. Il s’agit d’une vidéo promotionnelle pour une édition Thom Brown du Galaxy Z Flip. À la fin de cette vidéo, on voit même une image montrant le packaging complet de cette édition.

Il y a deux semaines, le styliste avait fait un petit teasing de son partenariat avec Samsung.

Étant donné le coût des écrans pliables, un smartphone pliable est déjà un produit de luxe. Mais pour cette édition estampillée Thom Brown, la facture pourrait être encore plus élevée.

Un smartphone à 2 500 dollars ?

Si Samsung a déjà dévoilé le design de son nouveau smartphone pliable avant la présentation officielle, on ignore encore, au moment où j’écris cet article, combien le Galaxy Z Flip va coûter.

Mais de nombreuses sources pensent que le prix de ce smartphone sera moins élevé que celui du Galaxy Fold, étant donné que l’écran est plus petit et que la fiche technique pourrait être moyenne. L’appareil pourrait donc coûter 1 500 dollars.

En revanche, le prix de l’édition Thom Brown pourrait dépasser les 2 500 dollars. Du moins, c’est ce qui est suggéré par un article du site Sammobile, qui relaie des médias coréens.

2,5 millions d’unités vendues en 2020 ?

En tout cas, avec le Galaxy Z Flip, Samsung compte réussir là où il a échoué avec le Galaxy Fold.

Nous ignorons combien de Fold ont été vendus à l’heure actuelle, mais nous savons qu’en décembre, ce modèle n’avait pas franchi la barre du million d’unités vendues.

Avec le Galaxy Z Flip, cependant, Samsung compterait vendre un total de 2,5 millions d’unités en une année.

Galaxy Home Mini : l’enceinte connectée de Samsung fuite également

Et comme si les fuites concernant les smartphones de Samsung n’étaient pas déjà assez nombreuses, son enceinte connectée a également fuité.

Pour rappel, Samsung a déjà dévoilé le Galaxy Home, mais le produit n’a jamais été commercialisé.

Finalement, la firme coréenne a développé un autre produit, similaire, mais qui devrait être plus abordable : le Galaxy Home Mini.

Au CES de Las Vegas, le constructeur avait déjà indiqué qu’il est enfin prêt à se lancer sur ce marché dominé par Google Home et Amazon Echo.

Et si la stratégie initiale de Samsung était de contrer Amazon et Google en développant son assistant Bixby, et de contrer Apple grâce aux qualités premium du Galaxy Home, avec le Galaxy Home Mini, l’approche pourrait être différente.

En substance, celui-ci ne serait plus seulement un concurrent des Google Home, des Amazon Echo ou de l’HomePod d’Apple, mais aussi, et surtout, une interface de choix pour contrôler l’écosystème d’appareils électroménagers et d’appareils domotiques qui est proposé par Samsung.