Le Huawei Mate X enfin en vente en Chine, bientôt en Europe ?

Huawei et Samsung ont été au coude à coude pendant plusieurs mois et nous ne savions pas lequel des deux constructeurs sortirait son premier smartphone pliable avant l’autre. Tous deux ont accusé des retards, puis c’est finalement le coréen qui a été le premier à lever le voile sur son Galaxy Fold. Au tour de Huawei d’entrer dans la danse avec son Mate X, qui est disponible en pré-commande dès aujourd’hui en Chine.

Lors d’une conférence dédiée au Mate X, Huawei a effectivement annoncé que le smartphone pliable serait disponible à la vente dès le 15 novembre, dans une grosse quinzaine de jours donc. Le précieux téléphone sera commercialisé au tarif de 16 999 yuans, ce qui représente environ 2 400 dollars pour la version avec 8 Go de RAM et 512 Go de stockage.

Huawei lancera-t-il son Mate X en France, comme Samsung avec son Galaxy Fold ?

Néanmoins, la sortie du Huawei Mate X à l’international n’a pas été évoquée lors de l’événement. La marque s’est exprimée auprès de The Verge en déclarant : « Notre stratégie est basée sur le déploiement de la 5G des opérateurs dans différentes régions. Jusqu’à présent, Huawei a rendu le Huawei Mate X disponible sur le marché chinois le 15 novembre. Un plan de lancement global est en cours de révision ».

Les relations entre Huawei et les États-Unis ne sont pas au beau fixe depuis plusieurs mois maintenant, ce qui remet évidemment en question la possibilité d’un lancement du Mate X sur le territoire. Pour ce qui est de l’Europe, on peut tout de même supposer que le téléphone pliable sera disponible à la vente dans quelques mois. C’est en tout cas la décision que Samsung a prise, car le Galaxy Fold est disponible dans l’hexagone depuis un mois au tarif de 2 020 euros.

Contrairement au smartphone de Samsung, l’écran du Huawei Mate X se plie vers l’extérieur. Équipé d’un modem 5G, sur lequel la marque veut capitaliser, il embarque aussi un SoC Kirin 980 et une batterie de 4 500 mAh qui peut se recharger à 85% en une demi-heure à peine.