Le logiciel d’Uber n’a pas détecté la piétonne qui traversait la route

En mars dernier, un accident mortel impliquant un des véhicules autonomes d’Uber est survenu dans l’Arizona. Alors que la voiture était lancée sur la route, elle a percuté une femme qui traversait hors d’un passage piétons. Cette dernière est décédée dans l’ambulance qui la conduisait à l’hôpital.

Suite à cette tragédie, Uber a suspendu ses essais et ouvert une enquête pour déterminer les causes de l’accident. Il a d’abord été révélé que le logiciel avait vu la victime, mais qu’elle avait choisi de ne pas s’arrêter, sauf que ce constat n’avait pas été détaillé à l’époque. L’enquête, dont les résultats viennent d’être rendus publiques, donne plus de détails.

Uber assure que son système actuel aurait évité l’accident

Les conclusions indiquent que le logiciel d’Uber dédié à la conduite autonome n’a pas reconnu la victime comme un être humain. Pour la machine, il s’agissait effectivement d’un objet, ce qui explique pourquoi la voiture n’a pas stoppé sa course à 60 km/h.

Uber a indiqué que son système n’avait pas été réglé pour être capable de reconnaître de potentiels « piétons traversant hors des clous ». Il n’y avait pas de passage piéton dans la zone où la victime de 49 ans circulait à côté de son vélo.

Le dispositif d’Uber aurait analysé qu’une collision allait avoir lieu environ une seconde avant l’impact, mais il a jugé qu’il ne fallait pas utiliser le freinage d’urgence, car cela aurait été trop violent.

Mais ce n’est pas tout, car il faut rappeler qu’Uber pratiquait alors ses tests avec des personnes à bord des véhicules autonomes afin de conserver une certaine sécurité. Avant l’impact ayant provoqué le décès de la victime, le système a donc envoyé un avertissement sonore à l’opératrice qui se trouvait derrière le volant. Sauf que celle-ci était en train de regarder une vidéo sur son téléphone portable. Elle n’a pas eu le temps de réagir.

Uber a indiqué que son système actuel aurait été en mesure de reconnaître un piéton traversant en dehors des clous en tant que tels. Suite à l’accident, Uber a suspendu ses tests durant plusieurs mois, une période qui lui a sûrement permis de se pencher sur l’amélioration de son logiciel avant de reprendre les tests.