Le MCU va-t-il briser une règle d’or ?

Du côté de Marvel, les choses avancent plutôt vite pour la suite des films. Ainsi, on sait déjà que la phase 5 du MCU est déjà prête du point de vue du programme. Mais, avant cela, il y a encore une phase 4 avec plusieurs films qui représentent une véritable inconnue, comme Eternals. Si le film a déjà une date de tournage, son casting suscite toujours plus d’inquiétudes et d’interrogations.

Une tête connue dans le MCU ?

Ce film va avoir une dimension très particulière puisque l’histoire sera entièrement cosmique, sans lien avec la Terre, un élément unique à l’heure actuelle. Les Eternels sont des êtres surpuissants qui vont permettre d’ouvrir véritablement un nouveau chapitre du MCU. Signe que Marvel est conscient que ce projet n’est pas comme les autres, c’est une réalisatrice très particulière qui sera aux manettes avec Chloé Zhao (The Rider). Du côté du casting, les grands noms s’empilent déjà avec une tendance au name-dropping inédite dans le MCU jusque-là. On pourra ainsi compter sur Angelina Jolie, Salma Hayker, Richard Madden, Kumail Nanjiani ou encore Barry Keoghan. Ce dernier a été révélé récemment par Variety avec celui de Gemma Chan.

Or, cette dernière est un visage connu du MCU. En effet, elle faisait partie du casting de… Captain Marvel, comme membre de l’équipe de Yon-Rogg, nommée Minn-Erva.

La question qui se pose désormais est celui de son rôle dans Eternals. Peut-on envisager qu’elle reprenne celui de Minn-Erva ? C’est douteux puisqu’elle a été tuée par Carol Danvers et que la temporalité ne colle pas du tout. Il s’agirait donc d’un nouveau rôle. Celui de Circé, revient avec insistance. Ce choix de la part du MCU, de reprendre un acteur pour incarner différents personnages, serait inédit en son genre. Marvel mise sans doute sur la différence de pigmentation pour faire passer la pilule…