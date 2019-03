Le meilleur moyen de dissimuler le trou sur l’écran du Galaxy S10

Le design est l’un des points forts du Samsung Galaxy S10 . Alors que la plupart des smartphones hauts de gamme ont un écran borderless avec la fameuse encoche popularisée par Apple avec l’iPhone X, le Galaxy S10 de Samsung n’a qu’un petit trou pour la caméra frontale ( ou deux ).

Mais si vous trouvez encore que ce petit trou est gênant, vous pouvez également dissimuler celui-ci avec un indicateur du niveau de la batterie. C’est ce que propose une application baptisée Energy Ring, repérée par notre confrère Android Police.

En substance, cette application place un anneau qui indique l’état de la batterie du smartphone autour de la caméra frontale. D’après la description de l’appli, il est possible de régler quelques paramètres comme l’épaisseur de l’anneau, l’animation lorsque le smartphone est chargé ainsi que les couleurs utilisées (la couleur change toutes les 25 %).

De plus, comme l’anneau peu gêner lorsqu’on utilise des applications en mode plein écran, l’appli dispose également d’une option qui désactive automatiquement l’indicateur de l’état de la batterie lorsqu’on est en mode plein écran (par exemple, lorsqu’on joue ou lorsqu’on est sur une application de streaming).

Comme le rapporte Android Police, le développeur de cette application, IJP, s’est spécialisé dans les indicateurs d’état de la batterie pour les smartphones Android. Il propose une application similaire pour les anciens smartphones à écrans incurvés de Samsung.

Dès sa sortie, le design de l’écran du Galaxy S10 a inspiré de nombreux beaucoup d’internautes. Vous avez aussi de nombreux fonds d’écrans qui essaient de dissimuler de manière plus ou moins originale le ou les trous sur les nouveaux hauts de gamme de Samsung.

Is it wrong that my favorite thing about the Samsung Galaxy S10 and S10+ are the fantastic cutout wallpapers folks are making? This and Supreme Leader are my faves so far. And yes, phone review soon. pic.twitter.com/xuI4MFRoe2

— Lisa Gade (@lisagade) March 8, 2019