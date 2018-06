Le Must de Konrow, un smartphone français d’entrée de gamme

Si vous souhaitez donner une chance à un produit de chez nous, l’entreprise française Konrow vient de dévoiler son dernier smartphone baptisé Must. On fait un rapide point sur ce terminal.

Le Must, un smartphone attractif

C’est une entreprise qui reste encore peu connue. Loin du faste des géants, l’entreprise française Konrow réussit pourtant à produire des smartphones intéressants. C’est le cas du Must, son dernier né.

Il s’agit d’un smartphone qui vient clairement se ranger dans la catégorie entrée de gamme. Il utilise pour une large majorité, des composants originaires de Chine. Ce modèle propose une dalle IPS de 5,85 pouces avec un surprenant ratio 21:9. Il propose un câble de sortie USB-C, mais celui-ci est plus profond que la concurrence. Il faudra donc vous limiter au chargeur maison. Pour le volet photo, la marque a opté pour un double capteur photo à l’arrière de 13 Mpx.

On trouve à l’intérieur de la bête une puce qui rappelle que l’on est sur un modèle d’entrée de gamme. Il s’agit en effet de la Mediatek 6750, avec tout de même 4 Go de RAM. La batterie embarquée est une 4000 mAh. Seule vraie mauvaise surprise : son poids plutôt énorme, avec 215 grammes sur la balance.

Une marque qui monte

Alors faut-il miser sur cette marque ? Et d’où sort-elle ? Comme Wiko, c’est une marque made in Marseille. Entre 2015 et 2017, elle a triplé ses revenus pour atteindre 9 millions de chiffre d’affaires l’an passé. Concrètement du côté des ventes, ce sont 200.000 smartphones, 300.000 features phones et 30.000 tablettes qui auront trouvé preneurs. Encore un marché de niche, c’est vrai, mais des chiffres qui sont plutôt intéressants.

Son succès est rendu possible grâce à une politique tarifaire agressive. Ainsi, sur ce modèle, le Must offre une vraie similitude avec le Redmi Note 5, un smartphone venu de Chine qui inquiète beaucoup du côté de Konrow. Toutefois, le modèle français est vendu 50 € de moins, soit 25% du prix total que son concurrent. Par ailleurs, la perspective d’un SAV français pourrait constituer un argument de vente sérieux pour séduire les clients. Reste à voir s’il arrivera à se faire une place. Le lancement officiel est prévu pour le mois de juillet, mais vous pouvez déjà le précommander.