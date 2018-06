Le netlinking, élément essentiel pour une stratégie de visibilité (sponso)

Comment optimiser sa visibilité sur internet ? En travaillant son référencement. Pour cela, rien de tel qu’une bonne stratégie de liens rentrants, le netlinking.

Petit rappel sur les liens rentrants, ou backlinks : en termes simples, un backlink est un lien qu’un site Web ou une page Web reçoit d’un autre site Web. Pour les moteurs de recherche, et donc pour Google essentiellement, le nombre de backlinks reçus par un site web indique sa popularité.

Le netlinking est considéré comme une stratégie de référencement efficace. Cela étant, la quantité et la qualité des backlinks reçus par un site web affecte son classement dans les moteurs de recherche.

Conseils pour obtenir de bons backlinks

Il existe de nombreuses méthodes pour obtenir de bons backlinks qui sont pratiquées par des milliers de développeurs. Voici quelques-uns des moyens les plus efficaces pour obtenir des backlinks de qualité.

Surveillez les mentions vers votre site

C’est peut-être l’une des méthodes les plus efficaces, même si ce n’est pas la plus facile à appliquer. De quoi s’agit-il ? De surveiller si un autre site web parle de votre site, de votre société, en gros, de vous. Si vous êtes mentionné dans une page web ou un article, assurez-vous que cette mention soit accompagnée d’un lien vers votre site. Si ce n’est pas le cas, essayez de contacter directement l’auteur de l’article ou de la mention pour lui demander gentiment s’il ne voudrait pas ajouter un lien vers votre site sur le mot ou l’expression vous mentionnant. C’est un travail de fourmi mais il peut rapporter gros si le site en question jouit d’une forte autorité dans les moteurs de recherche. Pour monitorer les mentions vers vous, utilisez des outils comme Google Alert ou Mention.

Guest blogging

Le guest blogging étant l’une des pratiques les plus populaires dans le monde entier, et parait toujours être une technique efficace de référencement. Il s’agit en outre d’un processus dans lequel vous pouvez construire des backlinks unidirectionnels de qualité. Comment s’y prendre ? Il faut cibler des sites (souvent des blogs personnels) dans lesquels vous proposez d’écrire un article. En échange du contenu de qualité fourni « gracieusement », le blogueur publie votre article sur son site avec la référence de votre site et un lien vers celui-ci.

Maintenant, la clé du succès réside dans la sélection d’un blog où vous pouvez pratiquer le blogging invité et la qualité de votre contenu. Vous devez choisir un blog populaire dont le contenue est en rapport avec la thématique de votre site Web. Cependant, vous devez garder à l’esprit que ces blogs ne publient que du contenu de qualité. Ainsi, votre contenu pourrait être désapprouvé si la qualité n’est pas à la hauteur de leur niveau. Dans l’ensemble, il s’agit d’une méthode efficace si elle est correctement exécutée.

Marketing d’article

Bien qu’il ne soit pas aussi efficace que le guest blogging, le marketing d’article est une bonne technique pour obtenir des backlinks. Pour pratiquer cette méthode, vous devez écrire des articles relatifs à votre site Web et les afficher dans les répertoires d’articles pertinents seulement. Par exemple, si vous avez une entreprise de vêtements de mode, publiez des articles qui s’y rapportent dans un répertoire d’articles de mode. Aussi, vous devez choisir un répertoire d’articles réputés qui est reconnu et considéré par les moteurs de recherche.

Profil des médias sociaux

C’est l’une des méthodes les plus sous-utilisées pour obtenir des backlinks. Alors que des millions de personnes passent des heures à se détendre sur les sites de réseaux sociaux, vous pouvez générer des backlinks en enregistrant votre présence.

Il existe plusieurs plates-formes sociales ainsi que des sites de bookmarking social ou des forums qui ont un pagerank élevé. Lier votre compte avec eux peut vous aider à obtenir des backlinks. Beaucoup de sites de communautés permettent de lier votre site Web dans votre bio, créant ainsi une possibilité d’obtenir des backlinks sur votre site.

Communiqué de presse

Le communiqué de presse fait partie intégrante de la stratégie de communication de la majorité des entreprises d’aujourd’hui. Il existe plusieurs sites Web de communiqués de presse qui fournissent du contenu à un grand nombre de petits sites et de sites de nouvelles. Cela signifie que votre communiqué de presse peut obtenir une exposition appropriée et peut générer des backlinks.

Afin de maximiser la possibilité d’obtenir des backlinks de qualité, vous devez donner un titre attrayant suivi d’un contenu digne d’intérêt. En outre, n’oubliez pas d’inclure un lien vers votre site Web, évidemment.

Échange de liens

Bien qu’il s’agisse de l’un des plus anciens moyens de SEO, cette technique fonctionne toujours. La stratégie n’est plus vraiment reconnue comme une bonne stratégie de référencement de nos jours, mais elle peut rapporter des résultats fructueux pour certains sites. Assurez-vous de pratiquer cette stratégie afin d’éviter le risque de pénaliser votre site. Ceci peut être fait en créant et en utilisant un site web séparé pour mettre les liens échangés.

Stratégies à éviter pour un bon netlinking

Liens non pertinents ou hors sujet

Les moteurs de recherche apprécient que votre site affiche des liens avec d’autres sites partageant la même catégorie. Lorsque vous essayez d’établir un lien vers des sites Web qui ne sont pas liés au secteur de votre entreprise, on considère qu’il n’est pas pertinent d’établir un lien. La création de liens non pertinents n’est pas efficace et, par conséquent, il se peut que vous ne soyez pas récompensé pour vos efforts, voire même pénalisé. Par exemple, si votre entreprise est liée à la mode et que vous partagez un lien avec un site Web lié à l’électronique, Google ne reconnaît pas votre stratégie. Par conséquent, évitez les stratégies de création de liens non pertinentes, car c’est une perte de temps.

Liens avec des sites ayant une mauvaise réputation

Il y a beaucoup de sites qui ont une mauvaise réputation aux yeux des moteurs de recherche. Ces sites sont principalement des sites de SEO « black hat » qui des méthodes non autorisées d’optimisation. Les liens vers des sites ayant une mauvaise réputation peuvent avoir un impact négatif sur votre site. Par conséquent, prudence, vous devez toujours vous assurer que les sites vers lesquels vous créez des liens sont authentiques et qu’ils ont une bonne réputation. Les sites à éviter dans votre liste de liens sont la pornographie, les jeux d’argent et les sites illégaux.