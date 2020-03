Le nouveau Dell XPS 13 est disponible en exclusivité chez Fnac et Darty

C’est un produit très attendu que viennent de mettre en vente la Fnac et Darty. Depuis sa présentation au début de l’année, le nouveau Dell XPS 13 édition 2020 est l’un des PC portables qui attise le plus la curiosité grâce à un savant mélange entre design premium, performances et grosse autonomie.

Chez Fnac et Darty vous pouvez retrouver plusieurs références, dont voici une liste non exhaustive :

D’autres références sont en stocks, que ce soit sur les modèles tactiles ou non. Ce lancement des nouveaux Dell XPS 13 est une exclusivité chez Fnac et Darty.

Voir les modèles chez Fnac

Voir les modèles chez Darty

Le PC Portable le plus design du marché

Dell avait frappé un grand coup lors du CES, en lançant la gamme 2020 des XPS 13. Alors que l’encombrement est légèrement réduit, c’est surtout au niveau de l’écran que Dell a passé un vrai cap. La dalle IPS de 13,4 pouces propose une définition allant jusqu’à 3 200 x 2 400 px et un ratio d’écran de 91%, qui le place parmi les écrans aux bordures les plus fines du marché.

Le clavier magnétique est aussi plus large, pour un meilleur confort de frappe. Au niveau des ports, on retrouve deux ports USB-C (Thunderbolt 3), un port jack et un port SD. Dell a voulu rendre son XPS 13 le plus fin possible, et il ne pèse que 1,2 kg, et est donc plus léger que le MacBook Air 2020 !

Au niveau du châssis, Dell réitère le combo fibre de carbone et aluminium. Il existe plusieurs variantes du Dell XPS 13, Fnac et Darty référence une demi-douzaine de références allant de 1 699€ à 2 199€. Sur le modèle le plus abordable, vous avez droit à un processeur Intel Core i5 de 10e génération (6 Mo de mémoire cache, jusqu‘à 3,6 GHz), 8 Go de RAM, et 512 Go de stockage en SSD.

Autre atout non négligeable de ce Dell XPS 13, l’autonomie annoncée en lecture de vidéo monte jusqu’à 19 heures, ce qui est parfait si vous avez de longues journées d’utilisation en vue, que vous soyez professionnel ou étudiant.

Acheter le Dell XPS 13 chez Darty

Acheter le Dell XPS 13 chez Fnac