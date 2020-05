Le nouveau design de Facebook est enfin disponible (avec un dark mode)

Cela fait un moment que Facebook a travaillé sur une nouvelle version de son site web pour les ordinateurs. Pour rappel, ce nouveau design, qui inclut un mode sombre, a été dévoilé par le numéro un des réseaux sociaux lors de la conférence F8 en 2019, au mois de mai (l’édition 2020 a été annulée à cause du COVID-19).

Et aujourd’hui, ce nouveau design est enfin déployé. Dans son annonce, Facebook explique que durant des années, celui-ci a priorisé la version mobile du réseau social, jusqu’à ce qu’il réalise que la version web pour les ordinateurs a été délaissée. « Nous avons donc fait des recherches sur le terrain, passant des mois à parler aux gens de la façon dont nous pourrions améliorer l’expérience Web pour eux. Nous sommes maintenant ravis de proposer le nouveau site, une excellente nouvelle base pour les prochaines décennies de Facebook.com », explique l’entreprise.

Il s’agit d’un site web plus moderne qui, selon Facebook, devrait nous permettre de trouver les fonctionnalités que nous recherchons plus rapidement. Le nouveau design de Facebook est également supposé faciliter la gestion des pages et des groupes.

Et avec ce nouveau design, le numéro un des réseaux sociaux apporte également le mode sombre qui permettra de moins se fatiguer les yeux lorsqu’on utilise Facebook la nuit. « Le nouveau Facebook.com est plus simple et plus facile à utiliser, avec les fonctionnalités que vous connaissez et aimez », assure l’entreprise.

Les gens se connectent plus souvent sur leurs ordinateurs pendant la pandémie

En tout cas, le déploiement de cette nouvelle version web de Facebook, qui était déjà testée depuis longtemps, se fait à un moment particulier. En effet, durant la pandémie, ou plus exactement durant le confinement, les habitudes des internautes ont changé. Au mois d’avril un article du New York Times, qui se basait sur les données de SimilarWeb et d’Apptopia, indiquait qu’aux États-Unis, les trafics sur mobiles des sites comme Facebook, Netflix, ou YouTube ont stagné ou même baissé, tandis que le trafic provenant des versions pour ordinateurs a augmenté.

Facebook a d’ailleurs fait quelques autres ajustements au niveau de ses services pour s’adapter à ces nouvelles habitudes. Par exemple, sur Instagram, les vidéos en direct sont maintenant accessibles depuis la version web pour les ordinateurs. Et puisque les apps de visioconférences sont devenues populaires, Facebook a récemment lancé un nouveau concurrent de Zoom qui est intégré à Messenger et à WhatsApp.