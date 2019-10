Le nouveau Flight Simulator va modéliser… la Terre entière !

La Terre entière dans Flight Simulator ?

En juin dernier, Microsoft officialisait l’arrivée prochaine d’un tout nouveau Flight Simulator, d’abord sur PC, puis sur les consoles Xbox One. Un nouveau simulateur de vol qui est chapeauté par les français de chez Asobo Studio, lesquels ont mis au point un moteur de jeu qui promet de générer « des éléments 3D à grande échelle grâce à un algorithme et offre un rendu incroyable. »

Le studio français est bien conscient que les joueurs de Flight Simulator recherchent désormais une expérience plus réaliste que jamais, et ces derniers auront notamment tendance à survoler leur village, voire leur maison, dans les premiers instants de jeu. « Il s’agit souvent du premier exercice auquel se livrent depuis plus de 30 ans les adeptes de Flight Simulator, lorsqu’ils s’essayent à une nouvelle version du légendaire simulateur » explique Microsoft.

Un niveau de réalisme jamais atteint

Avec ce nouveau Flight Simulator, on promet un rendu très réaliste, avec un niveau de détails jamais atteint. Cela est rendu possible grâce aux données données satellitaires mondiales et aux images aériennes de Bing, ainsi que la puissance du Cloud Azure, qui permettent une représentation visuelle de la Terre entière (pour 2 petabytes de données au total !). Des techniques procédurales, qui recourent à des algorithmes de maching learning développés par les Bordelais d’Asobo Studio sont utilisées pour générer des arbres, de l’herbe, des sols et pléthore d’éléments reposant sur des données réelles.

Microsoft promet un niveau de détail tel qu’il sera possible de « voler à vue« . Evidemment, il sera possible de survoler Paris et admirer la Tour Eiffel, l’Arc de Triomphe, longer la Loire… Outre la modélisation du sol, un soin tout particulier a été apporté à la simulation atmosphérique, au niveau par exemple des mouvements des nuages et de leur interaction avec les montagnes, les vallées ou les collines, ou encore de la manière dont le brouillard se forme pour créer des couches épaisses et denses.

Evidemment, comme dans Ace Combat 7, la pluie interagit directement avec l’avion. Le cycle jour/nuit est également de la fête, tout comme la météo dynamique.

De leur côté, les cockpits seront modélisés en 4K, et réagiront à la luminosité ambiante : en fonction de la position du soleil par rapport à l’avion, il arrive que certains cadrans soient moins faciles à lire. Enfin, le point de vue n’est plus statique, sa tête s’inclinant ou se déplaçant en fonction de la manière dont l’avion vole pour renforcer davantage encore le réalisme. Vivement la sortie de ce Flight Simulator donc !