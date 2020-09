Le nouveau service Google Tables vient concurrencer Monday, Trello, ou encore Notion

L’incubateur interne de Google, Area 120, travaille en permanence sur de nouveaux projets, dont certains font déjà partie de notre quotidien. Encore une fois, Area 120 vient de terminer un nouveau projet qui vient tout juste d’être dévoilé. Il s’agit d’un outil de gestion de projet. Si jusqu’à présent vous connaissiez l’excellent Monday qui permet d’organiser le travail d’équipe ultra facilement, vous allez être heureux de découvrir Tables. Google Tables vient s’ajouter à notre classement des meilleurs outils de gestion de projet, grâce à son suivi plus efficace et son système d’automatisation des tâches très pratique.

Ce n’est une surprise pour personne, Google compte énormément sur son savoir et progrès en ce qui concerne l’intelligence artificielle. Et Tables n’y a pas échappé. Au lieu de se contenter de suivre les notes et les tâches associées à un projet qui doivent être manuellement mis à jour par les membres de l’équipe, Tables à l’intelligence de programmer des rappels par e-mail lorsque des tâches sont en retard, d’envoyer un message dans une discussion lorsque de nouveaux formulaires sont soumis, de déplacer des tâches vers les files d’attente d’autres personnes ou de mettre à jour des tâches lorsque des statuts sont modifiés.

Google Tables révolutionnera-t-il la gestion de projet ?

Vous l’aurez compris, Tables a été conçu pour soulager la charge de travail humaine dans de nombreuses situations comme la gestion de projets, les opérations informatiques, le suivi des clients et la gestion de la relation client, le recrutement, le développement de produits, et bien plus encore.

Tim Gleason, directeur général de Tables, a déclaré ceci lors de la présentation de ce nouveau projet : « Je suis dans l’industrie technologique depuis longtemps, dont 10 ans chez Google. Pendant mes années de travail, j’ai toujours eu du mal à suivre les projets. Nos équipes ont stocké des notes et des tâches connexes dans différents documents. Ces documents étaient toujours périmés. Nous devions synchroniser manuellement les données entre eux. Et je passais beaucoup de temps à coordonner les membres de l’équipe pour établir des priorités et mettre à jour les statuts. Je passais plus de temps à suivre le travail qu’à travailler réellement ».

Pour ceux qui ont été conquis par Google Tables, sachez que le service est dans un premier temps uniquement disponible aux États-Unis. Par la suite, il faudra également savoir que Tables fait parti des quelques projets issus d’Area 120 à être payants. De ce fait, Google Tables coûte 10 dollars par utilisateur et par mois, pour 1 000 tableaux et 10 000 lignes. Ces 10 dollars mensuels permettent également la prise en charge de pièces jointes plus volumineuses, un plus grand nombre d’actions et un historique avancé, du partage, des formulaires, et de l’automatisation.