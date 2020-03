Apple MacBook Air 2020 : plus de stockage et moins cher

Voici le MacBook Air 2020. Par le biais d’une mise à jour sur son site internet, Apple vient de lever le voile sur le nouveau MacBook Air, remplaçant une version lancée l’année dernière, et déjà pleine de nouveautés. Pour cette nouvelle version, le travail a été de modifier des problèmes tels que la fiabilité du clavier, mais également de lui faire gonfler ses performances et son stockage. Indéniablement, en 2020, le MacBook Air se rapproche de la gamme des MacBook Pro.

Deux fois plus de puissance et de stockage

Le MacBook Air est plus fin, plus léger, et moins cher qu’un MacBook Pro. Pourtant, en 2020, Apple a souhaité profiter de ses avancées technologiques pour proposer un appareil qui n’aura jamais été aussi proche – et donc compétitif – de la gamme des MacBook Pro.

Ce n’est donc pas pour rien que la firme de Cupertino vient de mettre à jour son nouveau MacBook Air 2020 en même temps que son iPad Pro 2020. Pour cette première série de présentation de produits Apple 2020, la marque veut montrer ses forces, et son expertise.

Le MacBook Air 2020 est deux fois plus puissant que le précédent. Pour réaliser cette augmentation théorique, Apple a équipé pour la première fois son ordinateur portable d’un processeur quadricoeur Intel Core i5. Cela jouera notamment sur les capacités graphiques, qui seraient 80 % plus rapides selon Apple. Dans son communiqué, Apple indique que ses nouveaux MacBook Air 2020 seraient capables de gérer les écrans aux définitions 6K.

Bien évidemment, ce n’est pas sur sa version de base que le MacBook Air 2020 propose cette fiche technique. Mais pour son ticket d’entrée, les clients auront droit à une version à 256 Go, soit deux fois plus de stockage que sur le précédent MacBook Air 2019.

Des éléments du MacBook Pro 16

En poursuivant sur la partie hardware encore, Apple s’est empressé de mettre à disposition les nouvelles technologies de son nouveau MacBook Pro 16 pouces. La nouveauté phare : l’arrivée du « Magic Keyboard », qui n’est autre qu’une version à cheval entre le clavier « papillon » défectueux, et le clavier « ciseau » des anciens produits.

À l’intérieur du nouveau MacBook Air 2020, Apple intègre également les nouveaux microphones de son ordinateur portable de 16 pouces, pour réduire de façon optimale les bruits parasites autour.

Prix à la baisse

Apple affiche son nouveau MacBook Air 2020 à 50 € de moins que son prédécesseur, qui ne disposait que de 128 Go de stockage. Il est ainsi lancé au prix de 1 199 €, avec la possibilité pour les étudiants et le personnel dans l’éducation de pouvoir encore faire baisser le prix. Le modèle au processeur i5 quadricoeur est quant à lui disponible au prix de 1 499 €. En option, il est également possible d’équiper le MacBook Air d’un processeur i7, booster son ordinateur avec 16 Go de mémoire vive, ou encore augmenter les capacités de stockage du disque SSD à 2 To.

Le nouveau MacBook Air 2020 est d’ores et déjà disponible à la commande. On apprend également qu’il sera disponible en Apple Store à partir du 23 mars, mais dans le contexte sanitaire actuel, aucun Apple Store dans le monde n’est ouvert, excepté en Chine.