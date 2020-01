Le OnePlus 8 Pro aura-t-il la recharge sans fil ? Un nouvel indice ouvre le débat

Depuis sa création, la marque chinoise OnePlus s’est spécialisée dans les appareils tueurs de haut de gamme qui sont des concentrés d’innovation, avec des fiches techniques comparables à celles d’appareils comme les Galaxy S ou les Galaxy Note de Samsung, mais dont les prix sont relativement moins élevés.

Cependant, même si ses appareils se positionnent comme des tueurs de haut de gamme, OnePlus a toujours fait l’impasse sur une technologie que la plupart de ses concurrents adoptent déjà : la recharge sans fil.

Il y a encore une semaine, nous expliquions dans un article pourquoi nous pensons que le prochain appareil de OnePlus, le OnePlus 8 Pro, ne devrait pas être compatible avec la recharge sans fil. En 2019, durant une interview avec le site Cnet, le patron de OnePlus, Pete Lau, défendait la position de l’entreprise à ce sujet. « La recharge OnePlus est l’une des meilleures. La recharge sans fil est de loin inférieure », avait-il déclaré.

OnePlus a-t-il changé d’avis ?

Aujourd’hui, cependant, on a des raisons de penser que OnePlus a peut-être changé d’avis.

En effet, comme le rapporte le site 9to5Google, OnePlus aurait officiellement rejoint la Wireless Power Consortium. Comme l’explique le site, c’est actuellement ce consortium qui gère le standard Qi, qui est utilisé pour la recharge sans fil par d’autres marques de smartphones.

En revanche, on ignore si l’adhésion de OnePlus à ce consortium est récente. Et on ne peut pas affirmer que cette adhésion signifie que le OnePlus 8 Pro, que le constructeur présentera cette année, sera compatible avec la recharge sans fil.