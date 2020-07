Le OnePlus Nord est officiel, et il veut conquérir le milieu de gamme

OnePlus est de retour sur le marché qui l’a fait connaître pour ses premiers modèles. Après plusieurs années d’un savant re-positionnement sur le segment premium, la marque lance une toute nouvelle gamme, et le OnePlus Nord en est le premier modèle. L’ambition ? Proposer une expérience fluide, dans un smartphone très complet, sans que le prix ne s’envole. Sur le papier, le OnePlus Nord en a les moyens.

Des caractéristiques solides

Si les OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro embarquent les derniers composant à la mode du marché, OnePlus propose tout de même un hardware très intéressant dans cette gamme de prix. Premier composant, le SoC, un Qualcomm Snapdragon 765G, qui est couplé à 8 Go (ou 12 Go) de RAM. Au niveau du stockage, la mémoire en UFS 2.1 proposera deux capacités, à savoir 128 Go ou 256 Go.

Niveau autonomie, le OnePlus Nord semble solide sur le papier avec ses 4115 mAh et un chargeur Wrap Charge 30T de 30W capables de recharger 70% du smartphone en 30 minutes.

Le OnePlus 8 Pro est l’un des tout meilleurs smartphones du marché, mais il ne plaît pas forcément aux petites mains avec son écran géant. Le Nord est donc plus petit que le modèle premium de la marque avec son écran AMOLED FHD+ de 6,44 pouces, mais reste tout de même imposant (il est aussi long qu’un iPhone 11 Pro Max). Autre point important, l’écran n’est pas incurvé, et le OnePlus Nord propose un taux de rafraîchissement de 90 Hz.

Tout va se jouer sur la photo

Dans le lancement, la marque a énormément insisté sur la partie photo. À l’arrière on retrouve 4 capteurs. Le premier est un Sony IMX586 de 48 MP qui ouvre à f/1.75. Le second est un ultra grand-angle de 8 MP (119°), ouvrant à f/2.25. Le troisième est dédié à la macro, avec ses 2 MP, une ouverture à f/2.4, et surtout une distance de mise au point minimale de 2,4cm. Le dernier est un capteur de profondeur de 5 MP, ouvrant à f/2.4. Sur le papier la combinaison est assez solide, reste à voir le traitement logiciel, et si le Snapdragon 735G s’en sort comme il faut.

Les capteurs avant sont une vraie nouveauté, comme c’est la première fois sur un modèle OnePlus qu’on a un double capteur avant. Le premier de 32 MP ouvre à f/2.45, le second est un grand-angle (105°) de 8 MP ouvrant à F/2.45.

Nous avons reçu le OnePlus Nord pour pouvoir vous proposer un test complet. Nous allons donc l’essayer en long et en large pour vous donner un retour d’expérience sur ce nouveau modèle, qui est disponible en deux couleurs, noir et bleu. Point important pour la longévité du smartphone, tous les modèles de la gamme sont compatibles 5G.

Les ventes du OnePlus Nord commenceront dès le 4 août. Deux modèles sont proposés, le premier ayant 8 Go de RAM et 128 Go de stockage est vendu 399€, le second propose 12 Go de RAM et 256 Go de stockage, et sera lancé à 499€.

La marque a aussi lancé ses OnePlus Buds, ses premiers écouteurs True Wireless, avec un tarif très agressif de 89€.

Le lancement de ces deux nouveaux produits ont été faits en réalité augmentée, une première du genre, et une vraie réussite !