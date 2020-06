Le OnePlus Z bien parti pour avoir un tarif très agressif

Cette année, OnePlus a opéré une montée en gamme sur ses principaux produits. Le OnePlus 8 et le OnePlus 8 Pro ont des fiches techniques qui défient celles des appareils premium de Samsung et d’Apple. Mais cela signifie aussi que les prix ont augmenté, alors que OnePlus s’est fait un nom, il y a quelques années grâce à ses flagship killer qui proposaient des fonctionnalités intéressantes, mais dont les prix étaient très abordables.

Mais la bonne nouvelle, c’est que OnePlus n’a pas l’intention d’abandonner le marché des smartphones milieu de gamme. Il y a trois semaines, la marque chinoise avait fait savoir que celle-ci continuerait à proposer des smartphones abordables. Et actuellement, des rumeurs circulent déjà sur la toile au sujet d’un modèle abordable que OnePlus sortirait au mois de juillet.

Pour le moment, ce modèle, dont le nom pourrait être OnePlus Z, n’a pas encore été officiellement évoqué par OnePlus. Cependant, sur Twitter, Carl Pei, le co-fondateur de OnePlus, vient peut-être de donner un indice. « Cela fait longtemps… », écrit-il en partageant un visuel publié par le compte de OnePlus en 2014 pour faire la promotion du OnePlus One, avec la mention « flagship killer » dessus.

Retour aux sources ?

Cette publication peut être interprétée de différentes manières, mais il est possible que Carl Pei sous-entende que OnePlus n’a pas oublié comment il s’est propulsé sur le marché des smartphones, et qu’un nouveau smartphone de type « flagship killer » est dans les tuyaux. Le site Android Central pense même que OnePlus pourrait vendre le OnePlus Z au même prix que le OnePlus One en 2014 : 299 dollars aux États-Unis.

Si c’est le prix du OnePlus Z, il est probable que l’appareil sera très populaire. D’après les rumeurs, ce smartphone aurait un écran avec un taux de rafraichissement de 90 Hz, et un processeur Snapdragon 765G. Si ce processeur n’est pas aussi performant que le Snapdragon 865 (qui est utilisé par les modèles haut de gamme de 2020), celui-ci permet néanmoins d’avoir une expérience proche de celle des appareils haut de gamme, et assure également une connectivité 5G.

Bien entendu, pour le moment, toutes ces informations ne sont pas officielles. Néanmoins, OnePlus a intérêt à proposer quelque chose à ses fans qui recherchent des smartphones abordables, sinon, ceux-ci pourraient être tentés par l’iPhone SE 2020.