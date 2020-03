Oppo lance le Find X2 Pro et se frotte à Samsung, Apple et Huawei

Après l’annulation du MWC de Barcelone, les géants de la tech ont dû revoir leurs plans. Certains ont opté pour des keynotes diffusées en streaming, d’autres, comme Huawei et Oppo, ont organisé des évènements locaux. Pas question pour le nouvel entrant sur le marché français de louper le coche.

Un parterre de journalistes français était donc attendu à Paris ce vendredi 6 mars 2020 pour découvrir ses nouveaux produits. En 2020, pour se faire un nom sur le marché des smartphones, deux stratégies se dégagent : proposer des modèles au rapport techno-prix imbattable (Xiaomi, Honor, Realme) ou miser sur l’innovation.

Avec le Find X2 Pro, Oppo opte pour la deuxième option et ne fait pas les choses à moitié. Commercialisé à 1 199 euros, son nouveau smartphone haut de gamme intègre toutes les technologies dernier cri. En adoptant cette stratégie, la marque chinoise attaque de front le trio infernal composé de Samsung, Apple et Huawei. Un pari risqué, mais pas irréaliste.

Oh un Galaxy S20 Ultra !

Tout de céramique ou de cuir vegan vêtu, le Find X2 Pro ressemble à s’y méprendre aux derniers fleurons de Samsung. Ses dimensions (165,2 x 74,4 x 8,8 mm) sont quasiment identiques à celles du Galaxy S20 Ultra, un beau bébé donc. La version en cuir s’autorise même une sur-épaisseur (9,5 mm), c’est dire si le smartphone est imposant et lourd (207 g pour la version céramique, 200 g avec le revêtement en cuir).

À l’instar du mastodonte coréen, le Find X2 Pro se caractérise par des lignes arrondies et un écran Ultra Vision AMOLED poinçonné (coin supérieur gauche) signé… Samsung. Cela ne s’invente pas. D’une diagonale de 6,7 pouces, il affiche les contenus en QHD+ (3168 x 1440 pixels) et une résolution de 513 pixels par pouce. Comme la gamme Galaxy S20 de Samsung, son taux de rafraîchissement atteint les 120 Hz. La fonction Motion Clear, elle, améliore la fluidité des vidéos.

Le meilleur photophone du marché selon DxO Mark

Esthétiquement, le Find X2 Pro se distingue des modèles coréens par la disposition de son module photo. Placé à la verticale dans le coin supérieur gauche, il regroupe trois objectifs :

Un grand-angle : objectif f/1,7 ; capteur Sony IMX 689 de 48 Mpx 12-bit ; autofocus multidirectionnel tout pixel ; stabilisation optique

objectif f/1,7 ; capteur Sony IMX 689 de 48 Mpx 12-bit ; autofocus multidirectionnel tout pixel ; stabilisation optique Un ultra grand-angle : objectif f/2,2 ; capteur de 48 Mpx

objectif f/2,2 ; capteur de 48 Mpx Un téléobjectif x5 : objectif f/3 ; capteur de 13 Mpx

On notera donc l’absence d’un capteur ToF, de plus en plus répandu sur les modèles haut de gamme, mais dont l’utilité commence à être remise en question par les spécialistes de la photo. À l’avant, Oppo opte pour un capteur de 32 mégapixels. Le tout est évidemment saupoudré d’intelligence artificielle. Oppo précise que le Find X2 Pro a pris la première place du classement de DxO Mark.

Comme ses concurrents, le chinois ajoute plusieurs fonctionnalités. L’Ultra Night Mode 3.0 promet des photos de nuit exceptionnelles, un zoom jusqu’à x10 et un mode expert permettant d’obtenir des clichés en RAW. Côté vidéo, Oppo met en avant Ultra Steady 2.0, une fonction assurant une excellente stabilisation. Live HDR améliore la colorimétrie et trois micros se chargent de soigner la qualité audio avec notamment une réduction des bruits ambiants. Enfin, Oppo fournit une application de montage rapide.

Un concentré de technologie

Sous le capot, le Find X2 Pro renferme la puce Snapdragon 865 de Qualcomm gravée en 7 nm (octa-core jusqu’à 2,8 GHz) couplée à 12 Go de RAM LPDDR5 et 512 Go de stockage UFS 3.0 (non extensible). De quoi assurer des performances de haut vol. La seule connectique présente est un USB-C, Oppo ayant choisi de sacrifier le jack 3,5 mm depuis le premier Find X. On notera la présence de deux haut-parleurs diffusant un son stéréo ainsi qu’une compatibilité Dolby Atmos. Le tout tourne sous Color OS 7.1 basé sur Android 10.

Côté réseau, on pourra compter sur une connectivité WiFi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, WiFi Display, Bluetooth 5.1 et 5G. On soulignera un DAS assez élevé : 0,883 W/kg à la tête, 1,149 W/kg au tronc et 2,465 W/kg aux membres.

Oppo champion de la recharge

Enfin, Oppo équipe le Find X2 Pro de deux batteries de 2130 mAh. Oui vous avez bien lu. Nous ne connaissons pas pour le moment les raisons de ce choix. Le constructeur promet 38 heures d’autonomie en conversation, 66 heures d’écoute musicale ou 12 heures de vidéo. Il inaugure Super VOOC 2.0, sa nouvelle technologie de recharge (très) rapide 65 W. Selon le constructeur, elle peut recharger le Find X2 Pro de 0 à 60% en 15 minutes et jusqu’à 100% en 38 minutes.

Le Find X2 Pro sera disponible en céramique noire et en cuir vegan orange début mai au prix de 1199 euros. L’Oppo Find X2, lui, ne sortira pas en France.