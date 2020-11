Le parc Super Nintendo World ouvrira le 4 février 2021 au Japon et ça donne (très) envie d’y aller !

C’est en 2017 que le parc d’attractions Super Nintendo World à l’effigie de Super Mario est officialisé par Nintendo. Après plus de trois ans de travaux, d’attente, de teasing, c’est officiel. Super Nintendo World est prêt et il ouvrira ses portes le 4 février 2021 au Japon. En début d’année, on apprenait que l’idée de Nintendo était de proposer avec ce parc, un véritable jeu vidéo vivant, grandeur nature.

Cet été, malgré la crise sanitaire qui a rendu les travaux et l’avancement du projet assez délicats, Nintendo dévoilait une première vidéo pour découvrir un aperçu de ce parc d’attractions qui s’annonce vraiment incroyable. Aujourd’hui, c’est officiel, la firme de Kyoto annonce en partenariat avec Universal Studios Japan que le parc ouvrira à Osaka (Japon) le 4 février 2021. L’ouverture du parc était prévue à la base pour juin 2020.

Présente directement dans le parc Universal Studios Japan, cette extension aura coûté la coquette somme de 484,5 millions d’euros. Il s’agit d’un monde permettant de découvrir une grande partie des héros de l’univers Nintendo. De nouvelles photos ont été mises en ligne par le site The Sankei News nous permettant d’avoir une vue aérienne du parc.

Nous pouvoir découvrir le château de la Princesse Peach, le château de Bowser, la maison champignon de Toad. Un garage « Mario Motors », avec une multitude de références à l’univers Mario. Les plantes carnivores, les arbres mythiques, les fameux Goomba (les petits champignons marrons), bref, un hommage fabuleux.

Parmi les attractions, nous apprenons que le parc proposera un parcours en réalité augmenté. La particularité de ce dernier, c’est que les joueurs devront s’aider de leur Nintendo Switch pour réaliser ce parcours et ramasser les fameuses pièces en visitant les différentes parties du parc. Bien entendu, comme dans le vrai jeu Super Mario Bros., les joueurs qui arriveront jusqu’à la fin du parcours avec toutes les pièces gagneront des bonus !

Mais le plus incroyable de ce parc d’attractions, ce sera le rollercoaster Mario Kart. Un tout nouveau circuit imaginé pour le parc qui vous fera piloter dans le château de Bowser à l’aide d’un casque VR pour une meilleure immersion. Autant vous dire que cela donne vraiment très envie !

Japan’s #SuperNintendoWorld will open on Feb. 4, 2021 in Osaka.@rumireports gets a world’s first look at @USJ_Official‘s real-life #Mario Kart. More: https://t.co/T9nUMnB1UB #任天堂 pic.twitter.com/oZku1gwQTj

— Bloomberg Quicktake (@Quicktake) November 30, 2020