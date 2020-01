Voici les arguments d’Apple contre le projet de chargeur universel pour les smartphones

Face à l’idée d’un chargeur universel pour tous les smartphones en Europe, Apple campe sur sa position et défend son utilisation du Lightning alors que ses concurrents passent progressivement du Micro-USB à l’USB-C. Le débat n’est pas nouveau. Mais récemment, le sujet a été déterré par le Parlement Européen. L’argument des défenseurs du chargeur universel : celui-ci permettrait de simplifier la vie des utilisateurs, mais aussi de réduire la quantité des déchets électroniques.

Apple défend son câble Lightning

Comme le rapporte le Financial Times, Apple a de nouveau réagi pour défendre son câble Lighting. Pour la firme de Cupertino, une régulation qui forcerait les constructeurs à adopter un chargeur universel pourrait étouffer l’innovation au lieu d’encourager celle-ci et « et nuirait aux consommateurs en Europe et dans l’économie dans son ensemble ».

« Nous espérons que la Commission continuera de rechercher une solution qui ne restreint pas la capacité du secteur à innover et à proposer de nouvelles technologies intéressantes aux clients », ajoute la firme de Cupertino.

En ce qui concerne l’écologie, Apple estime que le passage d’un connecteur à un autre génèrerait une importante quantité de déchets, car les personnes qui ont acheté des accessoires utilisant le port Lightning ne pourraient plus utiliser ceux-ci.

« Plus d’un milliard d’appareils Apple ont été expédiés à l’aide d’un connecteur Lightning en plus de tout un écosystème de fabricants d’accessoires et d’appareils qui utilisent Lightning pour servir nos clients collectifs. La législation aurait un impact négatif direct en perturbant les centaines de millions d’appareils et accessoires actifs utilisés par nos clients européens et encore plus de clients Apple dans le monde, créant un volume sans précédent de déchets électroniques et gênant considérablement les utilisateurs », argumentait déjà l’entreprise en 2019.

Pour ce qui est du côté pratique, le FT indique qu’il y a un mois, une étude de Copenhagen Economics, commissionnée par Apple, a indiqué que si 49 % des foyers européens utilisent plusieurs types de connecteurs, seulement 0,4 % aurait indiqué rencontrer régulièrement des problèmes à cause de cette situation.

Sinon, il est à noter que si Apple ne semble pas vouloir adopter l’USB-C sur ses smartphones, la firme a déjà basculé vers ce connecteur pour ses tablettes iPad.