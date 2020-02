Le patron d’Xbox explique pourquoi il n’y aura pas d’exclusivité next-gen au lancement de la Xbox Series X

Alors que nous commençons sérieusement à nous impatienter concernant la next-gen, en voyant PlayStation toujours aussi discret d’un côté et Xbox qui désormais reste muet après son coup de communication aux Game Awards, il faut se rabattre sur les petites déclarations à droite et à gauche. À ce petit jeu, Phil Spencer, l’emblématique patron de Xbox est plutôt doué. Il y a quelques semaines, Microsoft annoncé qu’aucun jeu de la Xbox Series X à son lancement ne serait une exclusivité next-gen. Cela veut dire que les gros jeux comme Halo ou encore Hellblade II seront disponibles également sur Xbox One. Ce qui avait tendance à inquiéter certains joueurs. En effet, on imagine qu’un jeu développé sur cette génération actuelle ne pourra pas profiter pleinement de la puissance de la console next-gen. Pour répondre à cela, Phil Spencer à des arguments.

Le PC comme exemple pour Xbox

C’est donc au micro de GamerTag Radio que le patron de la firme américaine à entamé la défense de cette idée selon laquelle : Les jeux Xbox Series X arriveront également sur la Xbox One actuelle.

« L’un des avantages que nous avons chez Microsoft, c’est que nous sommes évidemment proches du développement de ce qui se passe sur PC depuis des années. Je pense qu’aujourd’hui, si nous regardons l’écosystème PC, nous voyons certains des meilleurs jeux récents tourner sur n’importe quel PC Gamer haut de gamme, et certains de ces mêmes jeux, vous pouvez les exécuter sur des PC qui ont quelques années au compteur et qui ont beaucoup moins de capacités. L’état des moteurs et des capacités d’aujourd’hui signifie que les développeurs ont la possibilité d’utiliser pleinement le matériel de jeu qui se trouve devant eux ».

Phil Spencer souhaite tout de même rassurer les joueurs, car Microsoft à bien pensé sa console comme une nouvelle expérience qui se veut être la meilleure.

Évidemment, nous avons conçu notre stratégie avec la série X avec cela à l’esprit – nous voulions proposer une console de jeu qui allait proposer la meilleure expérience absolue qu’il est possible d’offrir sur un téléviseur, et offrir aux créateurs une capacité unique qu’ils pourraient utiliser pour aller créer les meilleurs jeux. Mais vous ne voulions pas faire cela avec l’idée d’exclure certains joueurs et nous voulions aussi le faire main dans la main avec les développeurs, parce que les développeurs veulent trouver le public le plus large possible. Et oui, il y a toujours des compromis à faire.

Avec ce dialogue, Phil Spencer confirme que la Xbox Series X se veut être la meilleure console, mais que pour son lancement, afin de toucher le plus de joueurs, il y aura des compromis et que les jeux de lancement pourraient ne pas tirer la pleine puissance de la machine. Bien que ces derniers promettent d’être sublimes. Phil Spencer rajoute également :

Je ne vais pas dicter à chaque studio tiers ce qu’il doit faire, mais ce que nous voyons dans le monde d’aujourd’hui, c’est que les joueurs puissent aller jouer à des jeux avec leurs amis, quel que soit l’appareil sur lequel ses amis se trouvent, les gens veulent la plus grande sélection de jeux à leur disposition, et les développeurs veulent utiliser la meilleure technologie disponible. Nous avons construit ce plan avec ces trois éléments importants et nous nous sentons vraiment bien dans cette position.

Il sera donc vraiment intéressant de voir comment les plans de Microsoft vont évoluer dès la fin d’année 2020 et la sortie de la Xbox Series X. En tout cas, dans ces plans, il y a une idée et une volonté de séduire le marché au Japon. Puisque ce même Phil Spencer considère la situation au Japon d’inadmissible.

Xbox à l’assaut du marché Japonais

C’est au cours de ce même podcast que Phil Spencer est revenu sur la grande difficulté de Xbox de séduire le marché japonais. Bien entendu, dès le lancement de la Xbox Series X en fin d’année, l’objectif sera d’être beaucoup plus présent au pays du soleil levant.

« La première chose que je voulais faire quand j’ai commencé à travailler à ce poste (de patron), c’était de retourner sur le terrain deux fois par ans afin de jouer avec les responsables de studios, jouer à leurs jeux et leur faire savoir que j’étais dévoué à leur succès à l’échelle globale […] Je suis dans l’industrie depuis longtemps et je connais incroyablement bien un grand nombre de responsables de studios. Et laissez-moi vous dire que quand je suis là-bas, le principal retour que je reçois de leur part est « les gens de notre studio adorent travailler avec vous. Ils aimeraient simplement voir plus de Xbox dans les magasins par ici. » Vous avez envie de travailler sur un jeu qui va sortir sur une plate-forme qui a de la visibilité dans votre pays. Vous voulez que vos amis y jouent, etc. En ce qui concerne Xbox, le marché japonais est donc important pour nous. Sony et Nintendo sont toutes les deux des sociétés japonaises fortes qui ont fait de l’excellent travail. Ce n’est pas demain la veille que nous allons gagner au Japon. Mais la position que nous avons actuellement au Japon en tant que plate-forme est pour moi inacceptable. Nous allons faire du bien meilleur travail avec le prochain lancement en n’attendant pas dix mois avant de sortir (la console) au Japon comme nous l’avons fait la dernière fois. Nous allons nous assurer que nos services comme le Game Pass ou xCloud seront là de manière à ce que les gens y aient accès ».

Les plans de Microsoft et de Xbox semblent clairs pour la next-gen. L’idée sera de toucher le plus de monde possible. Que ce soit avec le parc de consoles installées, mais également en termes de jeux qui seront donc disponibles sur tous les supports Microsoft (Xbox One, Xbox One X, PC, Xbox Series x).

Pour rappel, la Xbox One est sortie le 22 novembre 2013 en Europe et aux États-Unis. Elle est arrivée au Japon seulement 10 mois plus tard en septembre 2014. Une erreur que Phil Spencer ne compte pas reproduire.