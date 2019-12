Le premier avion commercial entièrement électrique a pris son envol

C’est une première mondiale. Un avion commercial entièrement électrique a effectué un vol d’essai depuis la ville de Vancouver au Canada. En tout, l’hydravion est resté 15 minutes dans les airs. La société d’hydravions Harbour Air s’est associée à l’entreprise d’ingénierie MagniX pour mener à bien ce projet. L’idée est de devenir la première compagnie aérienne entièrement électrique au monde et elle espère bien y parvenir en assurant la transition de sa flotte dès 2022.

Cette prouesse a ravi le président de MagniX, Roei Ganzarski : « Cela prouve que l’aviation commerciale sous forme tout électrique peut fonctionner. » L’homme est très enthousiaste et il estime que l’électrique pourrait permettre aux compagnies aériennes de sérieuses économies et le passage vers le zéro émission.

Des progrès restent encore à réaliser

L’exploit est d’autant plus impressionnant qu’il s’agit d’un hydravion (DHC-2 Beaver) qui date d’il y a 62 ans et que l’équipe a équipé d’un moteur électrique de 750 chevaux. Une situation que décrit de manière ironique Greg McDougall, le fondateur d’Harbour Air, qui pilotait l’appareil : « Pour moi, ce vol était comme piloter un Beaver, mais c’était un Beaver sous stéroïdes électriques. »

Il reste cependant un défi de taille pour pouvoir parvenir à une utilisation optimale de l’appareil dans un but commercial : la batterie. Celle installée sur l’appareil qui a volé cette semaine est en capacité de tenir 160 km. C’est suffisant pour les vols cours de la compagnie mais d’autres entreprises du secteur ont besoin de tenir sur de bien plus grandes distances. « Il ne tient qu’à lancer la révolution », précise optimiste Roei Ganzarski au Guardian. L’homme anticipe même une démocratisation totale de l’aviation électrique. « Si des gens acceptent de mettre une heure pour aller à leur travail, pourquoi ne pas prendre un avion et y aller en 15 minutes ? », souligne-t-il.

La compagnie est loin d’être la seule à tenter de relever le défi. Nous vous parlions récemment de la NASA et de General Electrics qui travaillent dur pour créer un avion électrique qui puisse accueillir plus de passagers et faire des trajets plus longs.