Le premier tube de Nirvana, chanson la plus emblématique de tous les temps selon un algorithme

Que vous ayez moins de 20 ans ou plus de 50 ans, il y a des chances pour que vous ayez un jour secoué vos puces en soirée (ou en voiture) sur « Smells Like Teen Spirit », le méga-tube et premier chef d’œuvre de Nirvana, qui, comme toutes les pièces d’anthologie, n’a pas pris une ride.

Si la chanson – et sa dramaturgie si reconnaissable – est emblématique d’une époque et d’un mouvement grunge que l’on dit né à Seattle (ville qui a aussi enfanté Jimi Hendrix, au cas où), on ne saurait dire si elle dépasse d’autres standards de la musique populaire dans l’inconscient collectif.

C’est pourtant la théorie d’un scientifique : le single de l’album « Nevermind » qui a fait ses débuts à la radio le 27 août 1991 éclipse encore 49 autres succès populaires selon l’analyse du Dr Mick Grierson.

Le Daily Mail rapporte que Mick Grierson a examiné les chansons figurant sur les listes des « meilleures chansons de tous les temps » de magazines de musique populaire telles que Rolling Stone, NME et Q. Il a utilisé un logiciel analytique pour déterminer ce qui rend les chansons remarquables, notamment la clé, le nombre de temps par minute, la variété des accords, le contenu lyrique, la variété timbrale et les variations sonores.

Nirvana devant John Lennon et U2

« Teen Spirit » serait le titre qui exploite le mieux ce « cocktail » musical. Dans le top cinq figurent également « Imagine » de John Lennon, « One » de U2, « Billie Jean » de Michael Jackson et « Bohemian Rhapsody » de Queen.

Selon Mick Grierson, « En fin de compte, il n’y a pas de formule pour cela, si ce n’est de rendre votre chanson aussi différente, diversifiée et excitante que possible. Même en appliquant un processus scientifique, ce qui est considéré comme iconique dépend en fin de compte de l’individu. Ma conclusion est que si vous voulez une formule pour créer de la bonne musique, il y en a une : vous n’avez qu’à faire quelque chose qui sonne bien. »

Les compositeurs et producteurs de musique se sont toujours interrogés sur cette quête du Graal que constituerait la découverte d’une formule magique (et probablement mathématique) permettant de créer des tubes à coup sûr. L’intelligence artificielle se penche désormais sur la question, et l’on en a déjà de nombreuses illustrations avec des chansons créées intégralement par des machines en imitant le style d’un artiste.

Il est intéressant de noter que l’étude de Grierson avait été à l’origine commanditée par le constructeur automobile Fiat, qui espérait identifier une chanson à utiliser pour promouvoir la FIAT 500. Le Daily Mail a rapporté que l’auteur-compositeur-interprète Ella Eyre a été invité à remasteriser la chanson pour une publicité télévisée lançant le nouveau modèle de la voiture.