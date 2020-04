Warner Bros repousse de plusieurs mois The Batman, Shazam 2…

Le plein de reports chez Warner Bros

Depuis quelques semaines maintenant, les géants de l’industrie cinématographique se réorganisent face à l’épidémie de coronavirus qui frappe le monde entier. Si Disney a pris la décision de repousser certains films (Mulan, Black Widow…), certains (dont Disney également) ont pris la décision d’avancer la disponibilité numérique de certains films, c’est le cas de Birds of Prey ou encore de Sonic the Hedgehog pour ne citer qu’eux.

Du côté de chez Warner Bros, on prend également les devants, et on vient d’officialiser le report de certains longs métrages. C’est notamment le très (très) attendu The Batman qui voit sa date de sortie glisser du 23 juin 2021 au mois d’octobre de la même année. Autant dire qu’il va falloir se montrer très patient pour découvrir Robert Pattinson en Batman, même s’il est déjà possible d’entrevoir ce dernier, avec sa Batmobile, dans cet article.

La suite de Shazam, brillamment intitulée Shazam 2, a elle aussi été retardée. Le film était initialement prévu pour le mois de mars 2022, mais il ne sera finalement pas lancé avant le mois de novembre de cette même année. Rappelons que courant mars, Warner Bros avait déjà pris la décision de reporter la sortie d’un autre film, Wonder Woman 1984, attendu pour le 12 août 2020.

A noter que The Flash a pour sa part été avancé, avec une sortie désormais calée au début du mois de juin (au lieu du 29 juin).

Pour poursuive sur les retards du studio Warner Bros, The Many Saint of Newark, le préquel des Soprano, ne sortira pas au début de ce mois de novembre, mais au mois de mars 2021. Le biopic consacré au King, Elvis Presley, sera pour sa part lancé en salles durant le mois de novembre 2021 (à la place d’octobre).