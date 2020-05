Le prochain bracelet Mi Band de Xiaomi aurait un capteur SpO2 et intègrerait Amazon Alexa

En 2019, Xiaomi a lancé sa première montre connectée, la Mi Watch. Mais bien avant ce lancement, la marque chinoise était déjà présente sur le marché des wearables (accessoires connectés à porter sur soi) grâce à ses bracelets Mi Band. La dernière version de ce bracelet, la Mi Band 4, a été présentée il y a un an. Et actuellement, les rumeurs sont déjà nombreuses au sujet du prochain bracelet de Xiaomi, dont le nom devrait être « Mi Band 5 ».

Par exemple, cette semaine, un article publié par Android Authority relaie une information du site Tizen Help et indique que parmi les principales nouveautés du Mi Band 5, il y aurait un capteur SpO2, ainsi que la prise en charge de l’assistant Alexa d’Amazon. Le capteur SpO2 est un capteur qui mesure le niveau d’oxygène dans le sang et il s’agit d’une tendance qui devrait se concrétiser cette année sur le marché des wearables. Ce capteur devrait permettre aux montres et aux bracelets connectés de proposer de nouvelles fonctionnalités en matière de suivi de la santé, grâce à la mesure du niveau d’oxygène. Par exemple, d’après les rumeurs, les prochaines montres Apple Watch pourraient utiliser ce type de capteur, en combinaison avec le capteur de rythme cardiaque, afin de détecter les attaques de panique.

Sinon, l’intégration d’Amazon Alexa sur un bracelet Xiaomi permettrait à l’utilisateur d’interagir avec cette interface vocale en utilisant le gadget. Des fonctionnalités comme la possibilité de contrôler d’autres objets connectés, de commander les fonctionnalités fitness avec une interface vocale ou encore d’obtenir des informations facilement, pourraient être possibles.

Toujours pas de NFC pour les modèles vendus hors Chine ?

En revanche, la source relayée par Android Authority suggèrerait qu’une fois de plus, seule la version chinoise de ce bracelet connecté serait équipée d’un module NFC. Pour rappel, le NFC est surtout utile pour utiliser une montre ou un bracelet connecté pour faire des paiements sans contact.

Mais bien entendu, pour le moment, il ne s’agit que de rumeur. De ce fait, toutes ces informations sont encore à considérer avec une extrême prudence.

Sinon, pour rappel, Xiaomi a récemment présenté ses résultats du premier trimestre 2020. Et alors que les autres fabricants, comme Apple ou Samsung, ont été affectés par la pandémie, Xiaomi a continué à voir ses revenus augmenter, dépassant même les prévisions des analystes.