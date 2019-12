Le réalisateur des Quatre Fantastiques critique (sérieusement) Marvel

Critiquer les films Marvel est devenu une sorte de sport international ces derniers mois. On a eu le droit en vrac à Martin Scorsese, Jennifer Aniston, Francis Ford Coppola ou encore Ken Loach. Dans le lot, on trouve donc plutôt des personnes qui ont un certain bagage cinématographiques et peut-être même un peu de légitimité à s’exprimer sur le sujet, même si cela reste très relatif. Souvent, c’est d’ailleurs le genre des super-héros en lui-même qui est critiqué, une position que l’on peut comprendre au vu de son importance, peut-être exagérée ces dernières années ». Mais disons-le tout de go, Josh Trank, le réalisateur des Quatre Fantastiques n’est vraiment pas à ranger dans cette catégorie.

Marvel versus les 4 Fantastiques

On vous a reparlé récemment de son film. Les Quatre Fantastiques, sorti en 2015, constituait à l’époque un reboot de la franchise, après deux opus mi-figue, mi-raisin, au début des années 2000. Or disons-le clairement, il a a réussi à faire pire que l’original.

Mais, avec son CV cinématographique qui tiendrait sur un timbre poste et l’un des plus mauvais films de super-héros des 10 dernières années, il considère tout de même avoir la légitimité de critiquer la saga Marvel. Dans une série de tweets (désormais supprimés) il s’est attaqué frontalement à Marvel, réalisant une comparaison inutile avec « The Irishman, le film de Scorsese qui est diffusé par Netflix.

« Les 5 premières minutes ont plus d’humanité, de vérité et d’intrigues cinématographiques que la durée de chaque film Marvel combiné ahahahahahahahaha. Désolé, ce sont les faits. PS: pas désolé ».

Quand on est le réalisateur d’un film qui a obtenu la note de 8 % sur Rotten Tomatoes, certains sujets méritent sans doute que l’on se retienne de les commenter. A moins qu’il en soit toujours frustré de ne pas avoir pu aller au bout du projet de spin-off Star Wars, l’autre franchise à succès de Disney…