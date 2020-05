Le Redmi Note 9 est à peine arrivé, mais les médias évoquent déjà le Redmi Note 10

Le marché des smartphones milieu de gamme est actuellement en plein essor. Et dans ce domaine, le constructeur Xiaomi fait partie des leaders, grâce à ses smartphones abordables de la marque Redmi. Récemment, le constructeur chinois a officialisé les nouveaux appareils de la série Redmi Note 9. Mais visiblement, une autre série, les Redmi Note 10, est déjà dans les tuyaux.

Si pour le moment, Xiaomi n’a pas encore évoqué cette future série (pour le moment, l’entreprise doit être occupée à lancer les Redmi Note 9), celle-ci fait déjà parler d’elle dans les médias. D’après le site GSMArena, récemment, le Redmi Note 10 a été identifié parmi les modèles certifiés sur le site de la TENAA, l’agence chinoise qui régule le marché des smartphones. Et après cette apparition sur TENAA, le Redmi Note 10 aurait également été repéré sur Geekbench, un service qui permet de mesurer les performances d’un appareil.

Un processeur Mediatek ?

Pour le moment, toutes ces fuites ne révèlent pas grand-chose sur le Redmi Note 10, outre le fait que l’appareil utiliserait un nouveau processeur produit par la société Mediatek et qui devrait être dévoilé cette semaine, que ce processeur pourrait être accompagné d’une mémoire RAM de 8 Go, et que le tout devrait tourner sous Android 10.

Côté performances, GSMArena indique que ce nouveau processeur Mediatek devrait permettre au Redmi Note 10 d’avoir des performances presque comparables à celles des smartphones qui utilisent le Qualcomm Snapdragon 855 (le prédécesseur du Snapdragon 865 qui équipait de nombreux smartphones haut de gamme sortis en 2019).

L’un des avantages des smartphones Redmi Note est le rapport qualité/prix. Généralement, ces smartphones sont très abordables, mais ils adoptent des fiches techniques très intéressantes. Par exemple, le Redmi Note 9S, qui est récemment sorti en France, utilise un processeur Qualcomm Snapdragon 720G, et a quatre caméras sur le dos, dont une caméra principale de 48 mégapixels. Pourtant, cet appareil ne coûte que 249 euros avec 4 Go de RAM et 128 Go de stockage interne.

On s’attend à ce que, par rapport au Redmi Note 9 et ses variantes, le Redmi Note 10 profite de plusieurs améliorations.