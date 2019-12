Le Redmi Note 9 pourrait être lancé début 2020

Quelques mois après le lancement du Redmi Note 8, Xiaomi préparerait déjà le lancement du successeur de ce modèle. Si pour le moment, la marque chinoise n’a pas encore évoqué le lancement Redmi Note 9 de manière officielle, une nouvelle rumeur lancée par le site 91mobiles laisse entendre que la date ce lancement serait assez proche.

D’après les sources de 91mobiles, le Redmi Note 9 sortirait au début de l’année prochaine. Le lancement devrait logiquement se faire en Chine, puis l’appareil devrait arriver en Europe plus tard.

Le média évoque également quelques caractéristiques présumées. D’après celui-ci, le successeur du Redmi Note 9 aurait un écran de 6,6 pouces, plus grand que celui du Note 8, et une encoche en forme de goutte d’eau pour la caméra frontale.

Sous le capot, l’appareil serait équipé d’un nouveau SoC Mediatek conçu pour les smartphones abordables et au moins 4 Go de mémoire RAM avec 64 Go de mémoire interne.

Un autre best-seller ?

La marque Redmi Note s’est spécialisée dans les appareils abordables, mais avec un écran XXL, une importante autonomie et des performances acceptables. Ces appareils sont également équipés d’assez bonnes caméras, même si celles-ci ne rivalisent pas avec les capteurs présents sur les smartphones haut de gamme.

Grâce à cette formule, Xiaomi a eu un énorme succès sur le segment des smartphones abordables avec le Redmi Note 7.

Le Redmi Note 8 s’est également très bien vendu. En seulement trois mois, Xiaomi a pu vendre plus de 10 millions d’unités.

Et normalement, avec le Redmi Note 9, la marque chinoise devrait continuer sur cette lancée.

On est impatients de connaitre les caractéristiques qui vont distinguer le Redmi Note 9 de ses prédécesseurs.