Redmi Note 8 : 10 millions de ventes en seulement 3 mois !

Redmi Note 8 : le cap des 10 millions est (déjà !) franchi

A la toute fin du mois d’aout, Redmi annonçait l’arrivée de son tout nouveau Note 8. Un terminal qui allait avoir la lourde tâche de succéder à la gamme Redmi Note 7, écoulée à plus de 20 millions d’exemplaires. Pari gagné pour le groupe chinois, puisque le smartphone affiche déjà plus de 10 millions de ventes, en à peine 3 mois de commercialisation.

En effet, les Redmi Note 8 et Note 8 Pro n’ont pas mis longtemps à convaincre les utilisateurs, et ce sont pas moins de 110 000 smartphones environ qui se sont écoulés, chaque jour, depuis la commercialisation. Histoire de célébrer la nouvelle, Redmi a mis en place une offre promotionnelle (en Chine seulement) permettant de s’offrir le smartphone à prix cassé, en version 6 Go RAM / 128 Go.

Un nouveau Redmi K30 compatible 5G et 120 Hz en approche

Pour mémoire, le Redmi Note 8 Pro est un smartphone entrée de gamme, affiché à 249 euros, qui est notamment équipé d’un capteur photo quad-camera 64 mégapixels. Le smartphone offre également un large écran de 6,53″ (avec un ratio d’affichage de 91,4%), d’une batterie de 4500 mAh, d’une puce NFC, de la charge rapide 18W ou encore d’un système de refroidissement LiquidCool. Pour les intéressés, on vous indique d’ailleurs où acheter le Redmi Note 8 Pro au meilleur prix à cette adresse.

Rappelons que sur Presse-Citron, nous avons tout récemment pu tester le Redmi Note 8T, un smartphone à moins de 200 euros, et qui ne manque clairement pas d’arguments. Le 10 décembre, Redmi officialisera son tout nouveau smartphone K30, qui devrait être compatible 5G, et qui disposera visiblement d’un écran 120 Hz, et une nouvelle section photo emmenée par un capteur Sony de 64 mégapixels. Reste à savoir maintenant à quel tarif sera proposé ce nouveau Redmi K30 qui s’annonce particulièrement aguicheur sur le papier, le géant chinois ayant tendance à proposer des tarifs très (très) aguicheurs…