Le réseau 5G « accessible pour tous » avec le nouveau Xiaomi Mi 10 Lite

Le chinois Xiaomi n’est pas peu fier d’annoncer aujourd’hui la disponibilité en France de son nouveau smartphone Mi 10 Lite. Il s’agit évidemment du petit dernier de la gamme Mi 10, et malgré son côté « Lite », le smartphone souhaite perpétrer « l’innovation pour tous » désirée par Xiaomi, avec notamment la compatibilité 5G.

Un smartphone compatible 5G à partir de 379,99€ chez Xiaomi

Dans la série Mi 10, Xiaomi propose désormais une toute nouvelle variante, avec ce Mi 10 Lite 5G. Comme son nom le laisse supposer, il s’agit d’un smartphone compatible avec le futur réseau mobile 5G, qui devrait commencer à se déployer dans quelques mois en France.

Le smartphone dispose d’un (très) large écran AMOLED de 6,5″ de diagonale, lequel est surmonté d’une petite encoche dans laquelle vient se loger la caméra frontale de 16 mégapixels. Sous le capot, le smartphone est animé par un processeur SnapDragon 765, couplé à un total de 6 Go de RAM. Côté batterie, on retrouve ici un bloc de 4160 mAh, avec une recharge rapide qui peut grimper jusqu’à 20W.

Au dos, on retrouve un quadruple capteur photo, emmené par un module principal de 48 mégapixels, ce dernier étant secondé par des capteurs de 8 mégapixels et deux capteurs de 2 mégapixels. Selon Xiaomi : « le système photo est assisté par un algorithme capable d’analyser intelligemment la scène afin de capturer le cliché parfait, en préservant les détails et les couleurs. » A cela s’ajoutent la capture vidéo 4K à 30 fps et un slow motion à 120 images/seconde.

Prix et disponibilité

Le nouveau smartphone Mi 10 Lite 5G est disponible en divers coloris à savoir : Bleu Boréal, Gris Cosmos et Blanc Céleste. Il est proposé au prix de 379,99€ pour la version 64 Go, et à 399,99€ pour la déclinaison 128 Go. Les premières expéditions sont prévues à partir du 4 juillet prochain.