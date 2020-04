Le respirateur de Tesla est conçu avec les composants des Model 3

Alors que la pénurie de masques est l’un des sujets récurrents depuis quelques semaines, un autre accessoire ultra important vient à manquer, il s’agit des respirateurs. Partout dans le monde des entreprises se sont mobilisées pour remédier à cette situation critique, on pense notamment à Dyson qui a été jusqu’à réinventer un modèle de respirateur, on encore Tesla qui a rouvert l’une de ses Gigafactory uniquement afin de produire ces respirateurs.

Justement, Joseph Mardall qui dirige ce projet chez Tesla a fait un bilan sur la production de respirateurs au sein de l’entreprise. Il a déclaré que ces machines qui ont la capacité de sauver des vies sont fortement basées sur des pièces utilisées pour l’assemblage des véhicules.

En effet, une vidéo YouTube montre comment les respirateurs Tesla sont conçus et on remarque qu’un grand nombre de composants sont identiques à ceux d’une Tesla Model 3. Les respirateurs sont généralement utilisés dans les cas critiques de COVID-19, où les poumons sont très touchés et ne parviennent plus à effectuer un échange d’oxygène adéquat.

L’appareil présenté dans la vidéo est principalement piloté par le système informatique du Model 3. Le respirateur Tesla utilise l’écran tactile du tableau de bord comme interface utilisateur pour la surveillance et la carte mère présente dans les véhicules comme système informatique principal qui permet d’actionner des valves afin de contrôler le flux d’air envoyé par le respirateur.

Pour le moment, la production de ce respirateur n’est pas encore lancée, et Lars Moravy, vice-président de l’ingénierie automobile chez Tesla a indiqué qu’il était encore tôt pour évoquer cette étape. « Il y a encore beaucoup de travail à faire, mais nous faisons de notre mieux pour nous assurer que nous pouvons aider certaines personnes », a-t-il déclaré. Pour le moment, Tesla semble focaliser sur la concrétisation de ce prototype afin de lancer la production, c’est pourquoi l’entreprise ne communique que très peu à ce sujet.